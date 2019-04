Tejeiro cree que la Infanta intentó desacreditarle al afirmar que era de "su máxima confianza"

El juicio del caso Nóos se ha retomado este martes con la declaración del asesor fiscal de Iñaki Urdangarin, Miguel Tejeiro. Declaraciones en las que ha insinuado que, durante su declaración como testigo en el juicio del caso Nóos, que la Infanta Cristina siguió un "guión" al ser interrogada como acusada en la vista oral.

"Me ha extrañado muchísimo que esta señora en su declaración diga que yo era una de las cuatro o cinco personas de su máxima confianza, parece que está expresando que había mucha más relación de la que yo sé que había. No me explico de dónde puedo tener tanta confianza y luego perderla si realmente nos hemos visto tres veces y minutos. Es inexplicable, lo único que obedezca a desacreditarme a un guión, no lo sé", ha afirmado sobre la declaración de la infanta.

"Ella tiene derecho a mentir, pero yo tengo el deber de decir la verdad", "Y la verdad es que la he visto tres veces y que no sé lo que se le pasaba por su cabeza", ha aseverado Tejeiro.

El exasesor fiscal de Urdangarín ha manifestado no explicarse "de dónde viene esa confianza" a la que aludió a la hermana del Rey Felipe VI para justificar sus decisiones al frente de la empresa Aizoon, de la que es socia junto a su marido, Iñaki Urdangarin.

Según señaló la inculpada, firmaba las actas de Aizoon "por confianza" con su marido "y sus asesores", entre ellos Tejeiro, a pesar de que, reconoció, no asistió a ninguna junta de la mercantil. "No sé si lo que declaró fue para desacreditarme", ha recalcado el testigo.

Al inicio de su comparecencia, Tejeiro apuntó la pasada semana que "nadie" de la Casa Real revisaba la actividad fiscal del Instituto Nóos y, en el caso de Aizoon, negó haber dicho en su día que ésta fuese un 'escudo fiscal' ante Hacienda, desmintiendo así las afirmaciones efectuadas por el notario que intervino en la constitución de la mercantil, Carlos Masià.