Pedro Sánchez explica la gestión de la DANA: "El Gobierno de España cumplió con las responsabilidades"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, han afrontado este miércoles el primer cara a cara tras la DANA en el Pleno del Congreso. Se esperaba un debate tenso. Pedro Sánchez comenzaba su intervención asegurando que "el Gobierno de España cumplió con las responsabilidades y lo sigue haciendo y seguirá".

Tal y como estaba previsto, el asunto que ha marcado el debate es la gestión de la DANA que ha dejado más de 200 fallecidos en nuestro país. Sánchez y Feijóo no habían hablado en en este último mes a pesar de la magnitud de la tragedia. Ha sido el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, el encargado de hacer dos rondas de consultas con los portavoces parlamentarios.

En su intervención desde el Congreso, Sánchez se ha preguntado "cómo es posible que PP y Vox acusen al Gobierno de España de no haber informado a la Generalitat valenciana cuando la Delegada del Gobierno de España en la Comunitat Valenciana habló con las Consejeras responsables 13 veces durante aquel día y hubo cinco altos cargos que contactaron en cinco ocasiones con el gabinete del seños Mazón".

"La DANA estuvo omnipresente en los medios de comunicación"

Además, remarca "cómo pueden decir que la Generalitat no gestionó bien la emergencia porque no tenia información de lo que estaba pasando, cuando la DANA estuvo omnipresente en los medios de comunicación". Resalta que "entre las 7:00 horas y la 9:00 horas de la mañana hubo mas de 200 conexiones sobre la información meteorológica en las diferentes cadenas", entre las que ha mencionado concretamente que "a las 6:37 horas de la mañana, Antena 3 informó de la necesidad de tener mucha precaución y avisó de que la gente no cruzara cauces secos y ramblas".

Sánchez ha insistido en que AEMET emitió los primeros avisos sobre la DANA el día 24 de octubre y que la CHJ mantuvo una comunicación constante con el Centro de Emergencias de Valencia durante el día 29 y las jornadas posteriores, por lo que se muestra tajante a la hora de asegurar "que los organismos dependientes del Gobierno de España cumplieron con su deber. Y decir lo contrario es negar la evidencia, es tirar balones fuera, y es faltar a la profesionalidad de cientos y cientos de servidores públicos que actuaron de acuerdo a los protocolos e hicieron bien su trabajo".

"Han fallado personas en posiciones elevadas"

Sánchez apunta que discrepa con Mazón, puesto que "no creo que el Estado autonómico haya fallado, han fallado algunas de sus piezas y algunas personas en posiciones elevadas que no han estado a la altura de su responsabilidad y es sencillo saber quiénes son a mi parecer, echan balones fueran cuando deberían centrarse en ayudar a las víctimas del desastre".

Nuevo paquete de medidas

Entre tanto, Pedro Sánchez ha anunciado un tercer paquete de medidas valorado en 2.274 millones de euros para las zonas afectadas. Junto a los dos paquetes anteriores, explica, "movilizamos en total más de 16.600 millones de euros", en las dos primeras fases del Plan de Respuesta Inmediata, Reconstrucción y Relanzamiento.

"Extenderemos hasta el 31 de diciembre la consideración excepcional de situación asimilada a accidente de trabajo de los procesos de incapacidad temporal, y pensiones de incapacidad permanente, muerte y supervivencia, causados por la DANA, ha explicado.

En cuanto al parque móvil, "aprobaremos un plan para la renovación del parque automovilístico dañado por la DANA con una dotación inicial de 465 millones de euros, que permitirá a los ciudadanos que necesiten comprar un vehículo recibir una ayuda directa de hasta 10.000 euros, que no tendrá que devolverse, y que podrá sumarse a las indemnizaciones que ya está pagando el Consorcio de Compensación de Seguros, dependiente del Gobierno de España". Además, "los vehículos adquiridos no tendrán que ser nuevos, e incluirán de forma retroactiva todos los que se hayan comprado desde el 29 de octubre en sustitución de otro siniestrado".

"Su Gobierno no reaccionó hasta las 23:00 horas"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha intervenido después del Presidente del Gobierno reprochándole que "la realidad es que su Gobierno no reaccionó hasta las 23 horas". Además, resalta que "acude a este debate casi un mes después. Usted no debería estar aquí. Llega tarde y no habla por las afectados sino por usted, por los casos de corrupción que llevan su nombre. Se han servido de los recursos de las españoles, se le debe pedir disculpas y marcharse".

"Debieron ser ustedes el Gobierno de España y decidieron ser la oposición a la Generalitat de Valencia. Debieron declarar ustedes la emergencia nacional. Ustedes no han cumplido la ley. Señor, Marlaska, la omisión del deber de socorro es un delito. ¿Usted por qué no declaró la emergencia nacional, porque no pudo o no le dejaron?".

La sesión de control al Gobierno se produce además en plena polémica por la filtración de un correo entre la Fiscalía y el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Y también tras la declaración de Aldama ante el juez, en la que desveló pagos a cargos socialistas por los contratos de mascarillas. El jefe del Ejecutivo ha negado las declaraciones de Aldama y asegura que su defensa se basa en "la mentira".

El PSOE presentó el viernes una querella conjunta de Pedro Sánchez y varios altos cargos del PSOE por injurias y calumnias contra el comisionista del 'caso Koldo'.

