El Senado localiza a Koldo García: comparecerá en la Cámara Alta el próximo lunes

Han sido horas de desconcierto. Tras la reunión telemática de ayer entre la Mesa y los Portavoces de la comisión de investigación aún no se había logrado contactar con Koldo García para notificarle formalmente su comparecencia en el Senado el próximo lunes 22 de abril.

Según la Cámara Alta, el exasesor de José Luis Ábalos no atendía a las llamadas del teléfono y no se podía contactar con él. Además, según el propio Presidente de la Cámara, Pedro Rollán, la misión para averiguar su paradero parecía no estar siendo tan "sencilla" como podía parecer en un principio. "Disponía de una veintena de viviendas y varias residencias", ha dicho Rollán esta mañana en la Cadena Cope, a lo que ha añadido que a esa hora no disponían de la "certeza" de que la notificación estuviera llegando al lugar concreto en el que actualmente esta residiendo Koldo García.

La vivienda actual de Koldo García, de hecho, podría ser según algunos medios en la costa. Concretamente, en Benidorm, dónde el antiguo asesor de Ábalos podría haber adquirido, según la investigación, varias viviendas tras el considerable "incremento patrimonial" que percibió Koldo por sus supuestas comisiones en la época de las mascarillas.

La práctica habitual para citar a los comparecientes a este tipo de comisiones pasa por los letrados de la Cámara. Estos se ponen en contacto con la policía, que a su vez facilita a los servicios jurídicos la dirección de empadronamiento para que se realice la notificación en tiempo y forma.

Las comparecencias arrancan el lunes

Las comparecencias de la comisión de investigación del Senado sobre el 'Caso Koldo' empiezan el próximo lunes. A estas comparecencias acudirán todos los nombres que figuran en la lista definitiva aprobada por el PP, que tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta.

De hecho, el primer nombre de esa lista y quien iniciará la ronda de comparecencias es el del propio Koldo García, que tendrá que dar explicaciones en el Senado el lunes 22 de abril.

Estas comparecencias no pueden ser rechazadas por ningún ciudadano. Cualquier persona que sea llamada tiene la obligatoriedad de comparecer. La propia Constitución refleja esta obligación además de las sanciones que pueden imponerse por incumplir este requerimiento.

También se conoce la fecha para las declaraciones ante la comisión de investigación del Senado del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y para el exministro José Luis Ábalos. Santos Cerdán lo hará el próximo 30 de abril, mientras que el turno de Ábalos llegará el 6 de mayo, en plena campaña de las elecciones de Cataluña.

La Mesa de la comisión de investigación llegó a este acuerdo en su reunión telemática con los portavoces. De la misma forma, se decidió que la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, realice su comparecencia el próximo 29 de abril.

