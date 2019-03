El Secretario General del Sindicato de la Policía incita a cargar: "Leña ya"

El Secretario General del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Manuel Sánchez Fornet, ha difundido en su twitter (@sanchezfornet) diferentes ideas en las que expresa su opinión de disolver a los manifestantes del 25-S "empujando o con cargas". Dice que "Este o es un país serio o es una mierda. Y esto tiene de pacífico lo que yo de santo". Para concluir, añade "Leña ya".

Este es sólo el primer tweet de tres más. En el segundo, se dirige a aquéllos que hablan sobre las identificaciones de los policías, que no las llevan o no se les ven por el chaleco: "apoyamos a que no las lleven ante organizaciones violentas. Leña y punto".

Por último, un mensaje que alude a diputados de Izquierda Unida y periodistas, a los que reclama que se pongan "como parapeto de los policías a ver qué tal les sentaban unos cuantos botellazos".