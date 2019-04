Santamaría, sobre las subvenciones de Puigdemont: "Los ciudadanos se merecen una explicación"

La vicepresidenta ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que "los ciudadanos merecen una explicación, sobre todo en tiempo de crisis" sobre las subvenciones que cobró Carles Puigdemont cuando era diputado de CiU.

Del mismo modo, ha pedido que el presidente de la Generalitat "respete la Constitución y respete la opinión del conjunto de los catalanes".

Composición del Senado

En cuanto al cese por parte del PSOE de cuatro diputados a ERC y DL, Soraya Sáenz de Santamaría ha señalado que le parece "bastante incomprensible" y "malísimo" que el voto de una persona que haya respaldado al PSOE sirva para "dar mayor voz a los independentistas en el Senado".

No obstante, ha señalado que su partido mantiene abierta la oferta de un pacto con Ciudadanos y los socialistas debido a que la población ha optado por "una agenda moderada" y "un Gobierno con amplia mayoría parlamentaria permitiría que la soberanía no se viera aniquilada" no se "echaría por tierra" el esfiuerzo de los españoles en "tantos años de crisis".