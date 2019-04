Sánchez, en su réplica a Podemos: "Yo quiero el acuerdo y me lo voy a aplicar en primera persona"

RÉPLICA DE SÁNCHEZ A IGLESIAS

El secretario general del PSOE ha respondido a Podemos y sus confluencias en su turno de réplica. Sánchez les pide diálogo para llegar a un acuerdo con ellos y les explica que se pueden dialogar los puntos en los que ellos no estén de acuerdo. Añade además que el PSOE no va a apoyar un referéndum en Cataluña y explica que "no estoy de acuerdo con romper la soberanía nacional, sí con resolver la crisis en Cataluña"