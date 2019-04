Sánchez, a Podemos: "Son tan de izquierdas que son capaces de votar en contra de un candidato del PSOE"

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha avisado de que quien vote 'no' a su investidura como presidente del Gobierno estará votando 'sí' a "la continuidad de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno". Y en particular, el líder de los socialistas se ha dirigido a Podemos, a quien ha pedido que no de "lecciones" al PSOE: "Son tan de izquierdas que son capaces de votar en contra de un candidato del PSOE para que siga gobernando el PP", ha dicho.

Así se ha pronunciado al inicio de una asamblea con militantes en Alcalá de Henares, junto al alcalde de esta localidad, Javier Rodríguez Palacios, y la secretaria general del PSOE de Madrid, Sara Hernández, con el objetivo de explicar el acuerdo firmado con Ciudadanos y defender el 'sí' en la consulta a las bases. Sánchez ha recalcado que el resultado de las elecciones del pasado 20 de diciembre hace que, en el Congreso de los Diputados, la suma de las derechas es mayor que la de las izquierdas, que tenía como "única opción" para gobernar, apoyarse en los partidos independentistas.

Por eso, y porque no quería contar con partidos que quieren "romper la unidad de España", el líder del PSOE quiere sumar a las "fuerzas del cambio", Ciudadanos y Podemos, para poner en marcha un gobierno "progresista y reformista" como el que, dice, ha apoyado el partido de Albert Rivera. Mientras tanto, ha lamentado, el de Pablo Iglesias parece que prefiere que siga Rajoy en La Moncloa.

El líder del PSOE ha subrayado que su partido ha sido "coherente" y ha intentado propiciar el cambio dejando claro desde el principio que iba a votar en contra de Rajoy y de cualquier candidato del PP. "Otros dijeron que el PSOE se abstendría para que Rajoy sea presidente, algunos que nos dan lecciones de izquierda", ha echado en cara Sánchez. El secretario general ha equiparado a Rajoy y a Iglesias por decir que su investidura está llamada al fracaso si es sobre la base del pacto con C's. Según Sánchez, ambos dirigentes "no han entendido nada porque este acuerdo suma y ofrece una salida al atasco político que vive España".