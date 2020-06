Sánchez pide al PSOE "unidad y confianza" en él para ganar las elecciones

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido a los dirigentes de su partido "unidad y confianza" en él para poder ganar las elecciones generales del 26 de junioal opinar que los socialistas están en "mejores condiciones" para vencer al PP que hace cuatro meses.

Sánchez ha hecho este llamamiento en su intervención ante el Comité Federal, reunido en la sede de Ferraz para poner en marcha la convocatoria de primarias para designar al candidato a presidente del Gobierno y el proceso de aprobación de las listas electorales. "En este momento trascendente, en esta encrucijada en la que se sitúa España estas próximas semanas hasta el 26 de junio, os quiero pedir la unidad y la confianza en vuestro secretario general", ha demandado el líder socialista.

Según Sánchez, el PSOE está "en mejores condiciones" para ganar porque los ciudadanos han visto en él "un verdadero instrumento de cambio y una organización que cumple con la palabra dada y que antepone el interés general al interés particular y habla de soluciones y no de sillones". En alusión al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, Sánchez ha asegurado que él es "mucho más humilde que otros líderes" porque "no aspira a asaltar los cielos, sino a sacar a los españoles del infierno de las políticas de la derecha".