El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha asegurado que no tira la toalla y seguirá explorando "otras fórmulas" para entenderse con Unidas Podemos y para lograr los apoyos necesarios para su investidura.

No obstante, Sánchez admitió que la "desconfianza es recíproca" con Pablo Iglesias y reclamó a Unidas Podemos que rectifique en sus pretensiones para conformar un gobierno que hasta ahora parece "de compartimentación más que de coalición". Sánchez hizo estas declaraciones tras una "reunión cordial" con el rey Felipe VI con motivo de la tradicional audiencia de verano que el jefe del Estado celebra cada mes de agosto en el Palacio de Marivent de Palma de Mallorca, donde la familia real pasa unos días de vacaciones.

El jefe del Ejecutivo reconoció abiertamente que las negociaciones con Unidas Podemos para la "investidura fallida" de hace dos semanas ha acabado por erosionar la relación entre los dos partidos y entre sus dos máximos dirigentes. "De tantas veces decir [Iglesias] que desconfía del PSOE, he terminado por desconfiar de Podemos e Iglesias. La desconfianza es recíproca".

Sánchez insistió en que "un gobierno tiene que tener una única dirección y tiene que ser cohesionado" y lamentó que "ni antes de la investidura fallida ni ahora en las declaraciones" de los dirigentes de Podemos se ve "una rectificación en sus postulados". Por ello, abogó por "buscar otras fórmulas" para conformar un gobierno progresista. "No sólo está la vía danesa o la posrtuguesa, hay muchas opciones por las que podemos entendernos PSOE y Unidas Podemos para un gobierno progresista", recalcó.

A pesar de ello, insiste en que "no pierdo la esperanza": "No tiro la toalla, creo que los españoles no se merecen volver a las elecciones", ha dicho Sánchez tras mantener el tradicional despacho de verano con el rey Felipe VI, en el Palacio de Marivent de Palma.

Es la segunda ocasión en la que Sánchez acude a Marivent como presidente del Gobierno, después de que el año pasado lo hiciera a los dos meses de llegar al Palacio de la Moncloa tras desbancar a Mariano Rajoy en la moción de censura.