El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha llamado este sábado a la movilización el 10-N de militantes y simpatizantes "focalizando en lo importante" y ha dicho a la derecha y a Unidas Podemos que no pueden aspirar a gobernar cuando se está "ausente en la mayor parte de los territorios".

En la intervención de apertura del Comité Federal del partido, máximo órgano de decisión entre congreso, que acuerda la estrategia electoral para el 10N, Sánchez ha subrayado que "no merece la pena perder el tiempo por una victoria (las pasadas elecciones) que el resto de actores no reconocieron" y ha recordado que "pese a quien le pese" el PSOE es el partido que más se parece a la sociedad española.

Pedro Sánchez ha arremetido contra PP y Ciudadanos y su planteamiento sobre España, porque son una "fuerzas testimonial y residual" en lugares como el País Vasco y Cataluña. Ha indicado que sólo el PSOE "puede ofrecer la estabilidad que España necesita después de años de bloqueo" y hacerlo "desde una izquierda cabal y de gobierno; desde los valores progresistas que hoy defiende, de forma abrumadoramente mayoritaria, la sociedad española".

Sánchez señaló que el PSOE es el único partido que "cohesiona" España. Puso como ejemplo que "sólo en la provincia de Barcelona, el PSC tiene más del doble de los concejales que juntos, suman PP y Ciudadanos en toda Cataluña. Sólo en Vizcaya tenemos más concejales de los que, juntos, suman PP y Ciudadanos en todo Euskadi".

"España no se acaba en la bandera que la representa", remachó el presidente en funciones y líder del PSOE. De cara al 10-N, aseveró que "España no se puede permitir el lujo de perder más tiempo en el juego de las culpas" y el PSOE no va a entrar "en ese juego". "Los que busquen malrollo, les dejamos todo el malrollo para ellos", afirmó