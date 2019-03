Sánchez Camacho: "Mi objetivo es evitar la mayoría absoluta y frenar a CIU"

La campaña electoral catalana ha dado el pistoletazo de salida en diferentes soportes multimedia. El PP ha lanzado un vídeo de apoyo a la candidata para el Parlamento catalán, algo que Sánchez Camacho ha considerado como necesario "porque en los momentos más difíciles se tienen que demostrar los sentimientos más profundos" y con él hacer ver a los catalanes que son igual de queridos en el resto de España.

Sánchez Camacho ha arremetido duramente contra el vídeo promocional de la Diada ya que interpreta que "se salta la Ley. CIU está haciendo un juego sucio". Para la candidata popular el partido de Artur Mas está jugando con las palabras y "en estas elecciones lo que quiere es confundir al electorado".Para la popular CIU utiliza un doble rasero dependiendo de a qué votante se dirige, a sus votantes según ellas les dice que el objetivo es "crear un estado propio, pero que todo va a seguir igual" y a los más radicales les dice "vamos a romper, independencia sí".

La candidata popular agradeció a Bruselas su negativa a la postura de Cataluña y ha afirmado que su objetivo en estos comicios no es "superar a unos u otros, si no evitar la mayoría absoluta y frenar a CIU", porque ha añadido "Cataluña no es lo mismo sin España y España no puede ser lo mismo sin Cataluña".

Preguntada sobre el PSC, Camacho ha lamentado la situación actual porque "en unos momentos en los que la unidad de España está cuestionada por algunos Rubalcaba está tan débil que va a la deriva", además ha achacado a Pere Navarro que lo que hace es "una mala copia de CIU". La líder popular catalana ha añadido que el "PSOE está dejando huerfanos a los propios votantes catalanes".