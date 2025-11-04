Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Condenado el alcalde de Naut Aran (Lleida) por acosar y levantar la falda a una joven en una discoteca

El alcalde de Naut Aran ha reconocido los hechos y ha aceptado el pago de una multa de 3.240 euros. El edil no ha dimitido de su cargo.

Imagen de archivo de un coche de los Mossos

Imagen de archivo de un coche de los MossosEUROPAPRESS

Marta Sasot
Publicado:

El alcalde de Naut Aran (Lleida) ha sido condenado por el Juzgado de lo Penal número 3 de Lleida por un delito de abuso sexual por acosar y levantar la falda a una joven en una discoteca de Vielha en junio de 2022. La jueza ha leído la condena in voce tras un acuerdo de conformidad entre la defensa y las acusaciones (particular y fiscalía).

César Ruiz-Canela Nieto (Convergència Aranesa) ha reconocido los hechos y ha aceptado el pago de una multa de 3.240 euros —a razón de 6 euros diarios durante 18 meses—, además de la prohibición de acercarse a menos de 200 metros de la víctima, así como comunicarse con ella por cualquier medio durante los próximos 4 años. También ha quedado inhabilitado para trabajar con menores de edad durante 3 años. Deberá indemnizar a la joven con 15.000 euros por daños morales. El edil no ha dimitido de su cargo.

Todo ocurrió hace 3 años en una sala de fiestas de un centro comercial de Vielha. Los hechos fueron presenciados por varias personas que se encontraban allí en ese momento y todo quedó grabado en un video. Harta de ser molestada por el alcalde, la joven pidió que la filmaran para demostrar lo que pasaba. Las imágenes circularon entre varios vecinos de la localidad.

La oposición exige su dimisión

El edil, en el cargo desde 2007, se ha negado a dimitir. La oposición, Unitat d'Aran, ha exigido que abandone su cargo. En un comunicado que han publicado en su página web consideran "incompatible su continuidad como cargo público, e insta a Convergència Aranesa a cesar al alcalde de Naut Aran de todos sus cargos orgánicos, entre ellos la presidencia de su partido".

Y añaden "los hechos juzgados y reconocidos por el propio condenado son de una gravedad extrema y contradicen los valores de respeto, igualdad y ejemplaridad que deben guiar a cualquier cargo público. Es por ello que, desde Unitat d’Aran, se reclama su dimisión inmediata de todos los cargos públicos para preservar la dignidad institucional y el respeto a las instituciones aranesas y a la propia ciudadanía".

Rodríguez, jefe del gabinete de comunicación de Ayuso, asegura que González Amador solo quería un acuerdo con Hacienda y "no se le dejó"

