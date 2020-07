"Salvador Sostres hace apología de la violencia de género"

Se refiere Sostres en ese artículo al caso del joven rumano que presuntamente asesinó a su novia embarazada y mostró el cadáver a través de una webcam a su padre, que vive en Rumanía y que puso en conocimiento de la policía lo hechos.

"Es un chico normal que se rompió por donde todos podríamos rompernos", escribe Sostres, y en otro párrafo mantiene: "Es un chico normal disparado al centro de su querer, arrancado a la vez de su novia y de su hijo, sometido a una violencia brutal, que al no ser física nunca se considera, pero que ahoga y machaca lo mismo que cualquier otra violencia".

El director de 'El Mundo', Pedro J. Ramírez, ha comunicado hoy a través de su twitter que el periódico ha retirado de la edición digital el artículo, pero que no se puede hacer lo mismo con la escrita, y reconoce además que ayer "fallaron nuestros controles". Pedro J. califica el texto de Sostres de "inaceptable", mantiene que no se debería haber publicado y pide disculpas.

No es la primera vez. Durante un corte de publicidad en uno de los programas en los que participa como colaborador, Sostres fue 'pillado' comentando abiertamente (delante del público, menor de edad) su repulsa hacia las "mujeres espantosas que no llevan la ropa interior conjuntada", y posteriormente su admiración por "las chicas jóvenes, de 17... es ahí donde está la tensión de la carne", "esas vaginas que aún no huelen a ácido úrico, que están limpias".

Después de que la presentadora del programa le llamase la atención avisándole de la presencia de alumnos de tres colegios de Rabat, Tarragona y Cádiz, Sostres afirmó: "¿De Marruecos y de Cataluña? ¿Esto es un colegio o una ONG?".