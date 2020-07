Salvador Illa, sobre los brotes de Lleida y Hospitalet: "Existe una transmisión comunitaria que hay que poner bajo control"

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha subrayado la necesidad de controla los rebrotes de coronavirus en Lleida y Hospitalet, que han disparado el número de contagios en Cataluña en los últimos días.

En una entrevista en 'Mas de Uno' de Onda Cero, Illa ha reconocido que existe "transmisión comunitaria" y que "hay que poner bajo control" la situación en esas dos regiones catalanas.

Illa ha revelado que la Conselleria de Salud catalana anunciará hoy "más medidas" para contener los brotes de la COVID-19 en la comarca del Segrià (Lleida) y en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

"Me consta que ayer estaban reunidos hasta ultimísima hora para acabar de perfilar las medidas que van a poner en práctica hoy mismo", ha reiterado Illa, quien ha indicado que por lo que sabe "había una recomendación estricta de limitar al máximo la movilidad, pero no me consta que se estuviera pensado en un escenario de confinamiento domiciliario".

Preocupación en el Gobierno por la relajación tras el final del estado de alarma

Illa ha admitido que el Gobierno tiene un grado de preocupación "un poco superior" desde que se alcanzó la 'nueva normalidad', tras finalizar el estado de alarma.

"Nunca hemos dejado de estar preocupados. Hay que evitar la conclusión que algunos ciudadanos han tenido: el fin del estado de alarma no significa que se haya acabado el virus", ha explicado Illa.

Illa elogia la la actitud "absolutamente respetuosa" de la afición del Real Madrid

El ministro de Sanidad ha ensalzado y elogiado el comportamiento de los aficionados del Real Madrid, que anoche no acudieron a Cibeles a celebrar el título de Liga.

"Un titulo de liga es un acontecimiento que hay que expresar con alegría. Es compatible celebrar y tener conciencia de que hay un virus", ha señalado, Illa.

"Si vamos por este camino, y la gente es consciente de que tiene que ir con cuidado... no hará falta que se tomen medidas más drásticas", ha zanjado.