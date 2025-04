Salen a la luz nuevos mensajes de Ábalos: "Lo de al lado no es un bar de copas, es un club de alterne de nivel"

Dos plantas, piscina y siete dormitorios. Así era el chalé de lujo en Villa Parra, en Marbella, en la que se alojó el exministro de Transportes, José LuisÁbalos, varias semanas del verano de 2020 cuando aún era miembro del Gobierno.

Ábalos no pagó nada, el alquiler de la vivienda lo abonó Patricia Úriz, la expareja de su mano derecha, Koldo García. Ella fue la encargada de firmar el contrato de alquiler, con una factura de 9.800 euros.

La UCO investiga de dónde salió el dinero y si pudo ser un pago en especie al exministro por facilitar el rescate de la aerolínea Air Europa. En su último informe, la Guardia Civil recoge una serie de mensajes entre Ábalos y su exasesor. "Esto sale gratis por las molestias generadas", informa Koldo al que era su jefe.

El dueño de la villa era también propietario de un prostíbulo cercano y, según los mensajes recopilados por la UCO, Ábalos lo sabía. "Lo de al lado no es un bar de copas, cabrón", escribió el exministro a Koldo el 13 de agosto de 2020. "Es un club de alterne de nivel", escribe a continuación. Una información cuyo exasesor parecía desconocer. "¡Eso no es verdad! ¿Me habla en serio?", le responde.

La conversación en torno al propietario del chalé continúa. "De hecho me dicen que la casa era para lo mismo, pero de más nivel. O sea, que discreción", le pide Ábalos a Koldo. "Pero vamos, te juro que está hasta anunciada la casa en páginas de alquiler. Y que cuando fui había una familia inglesa", le asegura el exasesor. "No puede ser. Que lo de al lado es un bar de copar lo pone en la puerta y que está cerrado por Covid. Yo he estado tres días ahí y no he visto ni una tía ni un movimiento", añade Koldo.

El que fue mano derecha de Ábalos se muestra sorprendido con lo que le comunica su entonces jefe. "Pero vamos a ver ¿quién dice eso? Pero si está en las inmobiliarias de Marbella. Tengo hasta el contrato para evitar movidas", insiste Koldo. "Pase el nombre (dice en referencia al propietario) y no tiene nada con la policía. Tiene muchas casas", informa a Ábalos. "Pues eso me dice", responde el exministro.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.