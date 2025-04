Los favores de Koldo a Jéssica: una mudanza, un justificante médico o un viaje a Punta Cana durante la pandemia

Desde que Jéssica Rodríguez comenzó su relación con el exministro José Luis Ábalos a finales de 2018, el antiguo asesor del ministro, Koldo García, gestionó asuntos personales de la pareja de Ábalos. Así figura en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el que se detallan conversaciones entre Koldo y Jéssica durante años en las que la joven, estudiante de odontología, le pedía continuos favores personales.

A principios de 2019, cuando Jéssica está buscando una vivienda, Koldo habría ayudado con la elección del piso, con las gestiones del alquiler e incluso habría facilitado la mudanza de Jéssica. A los pocos meses fue el propio Koldo quien presuntamente gestionó la entrevista de Jéssica Rodríguez en Ineco a través de mensajes con la que era presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y además, gracias a su hermano Joseba García, el asesor también se hacía cargo de los partes que había que entregar a la empresa.

"A partir de ahora queremos que los partes los haga Joseba, pero para eso hace falta el ordenador que tienes tú", explica Koldo a Jéssica a finales de septiembre de 2019, a lo que la ella responde que entregará el ordenador "sin problema".

Pero las gestiones de Koldo iban más allá del terreno profesional. En esa misma conversación Jéssica le pide un justificante médico. "Koldo, ¿podemos conseguir algún justificante para el lunes que viene?", pregunta la entonces pareja de Ábalos, añadiendo que ya había pedido otro a un amigo suyo, pero "trabaja en la pública y si alguien se entera se le cae el pelo". A Koldo no parece sorprenderle la petición, ya que su respuesta fue que lo miraba "ahora mismo".

Las peticiones no cesaban ni siquiera en pandemia. En octubre de 2020 Jéssica vuelve a recurrir a Koldo por un asunto personal. La joven se va al día siguiente a Punta Cana, pero las restricciones de movilidad vigentes en ese momento no permiten esos desplazamientos si no es por motivos laborales. "Koldo, tengo un problema... mañana tenemos un vuelo a Punta Cana y han dicho que no podemos ir", dice Jéssica. Sólo cinco minutos después Koldo soluciona el problema y da indicaciones a la pareja de Ábalos: "tenéis que ir a la comisaría de la T4 y preguntar por el coordinador, él tiene las instrucciones".

Jéssica dejó una deuda de más de 30.000 euros por impago del piso

A pesar de que la relación entre Jéssica y José Luis Ábalos se había deteriorado, Jéssica seguía recurriendo a Koldo. Una de esas ocasiones fue por el impago del piso de Plaza España en el que vivía la expareja de Ábalos y que, según la UCO, costeó durante años un socio de Aldama. La trama había dejado de abonar esas mensualidades, y Koldo, de nuevo, arregló la situación. De hecho, según los investigadores constan varias transferencias para el pago del piso a nombre de Joseba, hermano de Koldo García, y de la hija de Koldo, que en ese momento tenía un año de edad.

Pero esas transferencias no habría sido suficiente para saldar la deuda que de los casi 3.000 euros mensuales que costaba el piso. Jéssica siguió allí durante meses sin pagar, y cada mensualidad no abonada tenía un recargo. Según ha podido saber Espejo Público cuando Jéssica finalmente abandonó la vivienda la deuda ascendía a más de 30.000 euros.

