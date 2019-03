El PP "no sabe nada" del dinero de Bárcenas en Suiza

El vicesecretario de Organización y Electoral del PP, Carlos Floriano, ha asegurado que no sabe "nada" sobre los 22 millones en Suiza del exsenador y extesorero del PP, Luis Bárcenas, y ha dicho que esperará a que resuelvan los tribunales. "La información de los medios de comunicación es la que tenemos. No tenemos más información. No sabemos nada", ha declarado Floriano.

El dirigente 'popular' ha recordado que hay una investigación abierta por el caso que deberá dirimir las responsabilidades, "si las hay", en cuyo caso no tendrán "más remedio que asumirse". Al ser preguntado si el PP se siente engañado o se arrepiente de haber defendido a Bárcenas tanto tiempo tras conocerse su implicación en el 'caso Gürtel', Floriano ha evitado entrar en valoraciones y se ha limitado a asegurar que esperarán a que resuelvan los tribunales.

El dirigente del PP ha hecho estas declaraciones después de que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que investiga la trama de corrupción desarticulada con la 'operación Gürtel', haya encontrado movimientos en un banco de Ginebra (Suiza) a nombre del extesorero del PP Luis Bárcenas por valor de hasta 22 millones de euros.

En la rueda de prensa en la sede del PP tras una reunión mantenida por responsables autonómicos del PP con el ministro de Economía, Luis de Guindos, Floriano ha asegurado que el partido no se ha puesto en comunicación con Bárcenas, que él "sepa". Por su parte y al ser preguntado por el caso, De Guindos ha dejado claro que la lucha contra el fraude fiscal es una de las prioridades "básicas y fundamentales" del Gobierno, que aplica "con generalidad y sin discriminaciones".