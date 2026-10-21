Susanna Griso prevé a una victoria de PP y Vox y cree que Sánchez "está pensando en el día después" y en liderar la oposición

Susanna Griso ha repasado junto a Pablo Motos, en El Hormiguero, algunos de los asuntos que están marcando la actualidad política española a pocas semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre. Desde las estrategias electorales de Pedro Sánchez hasta el problema de la vivienda, la periodista ha compartido su análisis y también algunas experiencias personales.

Uno de los asuntos abordados ha sido la aparición de Sánchez junto a Begoña Gómez en un acto de campaña. Griso considera que los partidos recurren cada vez más a las emociones para movilizar a los votantes, aunque cree que estas escenificaciones pueden resultar poco naturales. "Yo creo que cada vez más las campañas son muy emocionales, se juegan más en el terreno de los sentimientos que en el raciocinio", ha señalado.

Susanna Griso analiza las encuestas del 29N

La periodista también se ha pronunciado sobre las perspectivas electorales. Según ha explicado, los sondeos que maneja apuntan a una victoria del Partido Popular y a una posible mayoría parlamentaria junto a Vox. A su juicio, una de las principales incógnitas será el peso que consiga la formación de Santiago Abascal y hasta qué punto pueda condicionar un futuro Gobierno de coalición.

En cuanto a Pedro Sánchez, Griso considera que su estrategia podría pasar por concentrar el voto de la izquierda y atraer a quienes habitualmente apoyan a otras formaciones progresistas. Sin embargo, también cree que el presidente está preparando su posición para el escenario posterior a las elecciones. "Yo creo que él realmente está pensando en el día después", ha afirmado.

Críticas a la convocatoria de la huelga general

Otro de los temas tratados durante la entrevista ha sido la huelga general convocada a las puertas de la campaña electoral. Griso ha defendido el derecho de los sindicatos a movilizarse y ha reconocido que existen motivos para protestar por los salarios, que considera insuficientes. No obstante, ha cuestionado que la convocatoria llegue precisamente ahora. La periodista sostiene que esas reivindicaciones llevan años presentes y considera llamativo que los sindicatos hayan elegido este momento para actuar.

La conversación también ha dejado espacio para uno de los problemas que más preocupan a los ciudadanos: el acceso a la vivienda. Griso ha contado que ha intentado encontrar un piso para estudiantes en Barcelona, pero que no lo ha conseguido. "Yo he intentado buscar vivienda en Barcelona y sinceramente no la he encontrado", ha explicado.

A partir de esa experiencia, ha reflexionado sobre las dificultades que pueden encontrar las personas con menos recursos o sin estabilidad laboral para acceder a un alquiler. La periodista considera que la limitación de precios en Barcelona ha contribuido a que algunos propietarios trasladen sus inmuebles al alquiler temporal, reduciendo así la oferta disponible.

También ha reclamado un acuerdo político para afrontar el problema y ha lamentado que no haya salido adelante una reforma de la ley del suelo. En su opinión, tanto los socios del Gobierno como el Partido Popular han dificultado esa solución. Griso ha insistido en la necesidad de construir más viviendas, aunque ha advertido de los obstáculos burocráticos y de la falta de suelo urbanizable.

Su pregunta a Montse Mínguez sobre los grandes tenedores

Susanna Griso ha recordado la polémica relacionada con Montse Mínguez y su pareja, después de conocer una información publicada por Javier Chicote. La periodista ha explicado que decidió preguntarle por el asunto debido a las críticas que Mínguez había dirigido anteriormente contra los grandes propietarios de vivienda.

Según ha relatado, esperaba una explicación sobre cómo compatibilizaba esa posición política con la situación de su pareja. Sin embargo, considera que la respuesta no resolvió la contradicción que ella planteaba. "Pero en lugar de decir eso empezó a hacer una diferenciación entre los tenedores buenos y los tenedores malos, los ácidos buenos y los desahucios malos y yo decía pues claro no esto no puede ser, esto no se sostiene", ha asegurado.