Felipe VI, en los Premios Princesa de Asturias: "La democracia es también un aprendizaje"

El rey Felipe VI ha defendido este viernes la necesidad de preservar y fortalecer la democracia mediante el compromiso diario de los ciudadanos, el respeto a las instituciones y la búsqueda del bien común. Durante su discurso en la 46ª ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias, celebrada en el Teatro Campoamor de Oviedo, el monarca ha subrayado que la democracia "es un proceso de aprendizaje permanente", que requiere responsabilidad y participación cívica.

"La democracia requiere de un compromiso diario, cívico y exigente, de un cuidado de sus formas e instituciones, para seguir garantizando nuestra convivencia", ha afirmado Felipe VI, que ha incidido en que el ejercicio democrático no se limita a la celebración de elecciones.

En este sentido, el Rey ha recordado que los ciudadanos podrán elegir el próximo 29 de noviembre la orientación política del país, pero ha insistido en que la democracia debe construirse cada día, manteniendo como objetivo la defensa del interés general.

La Transición, un ejemplo de generosidad y entendimiento

Felipe VI ha situado esta reflexión en el contexto de las cinco décadas transcurridas desde que se aprobó la Ley para la Reforma Política, destacando lo que ha significado para España el proceso de transformación democrática. "La democracia, en definitiva, también es una experiencia, un aprendizaje", ha apuntado el monarca, quien ha definido la Transición como "un periodo que permitió pasar pacífica y admirablemente de la dictadura a las libertades".

El Rey ha definido el proceso de la Constitución como "complejo", basado en la "generosidad y en la altura de miras", una norma "capaz de acoger a todos los españoles sin distinción alguna", y ha recalcado la necesidad de mantener viva esa voluntad de continuar aprendiendo como sociedad.

Una reflexión sobre la inteligencia artificial

El discurso de Felipe VI también se ha centrado en el desarrollo de la inteligencia artificial, y en lo rápido que avanza la tecnología, y ha advertido de que la capacidad de esta herramienta para procesar y sintetizar grandes cantidades de información, "no debe confundirse con el aprendizaje que proporciona la experiencia humana".

En este contexto, ha lanzado la pregunta de si la IA sería capaz de "aprender a través del tiempo, conciliando gradualmente, el conocimiento con ese necesario aprendizaje moral que sólo nos pueden dar la edad, la consideración por los demás y la experiencia".

El Rey ha añadido que los logros de los premiados allí presentes, demuestran que el talento solo se convierte en resultados duraderos mediante "el esfuerzo y la constancia", encargados de convertir su potencial en realidades "tangibles y duraderas".

Clarín y Borges, protagonistas de las palabras finales

En su discurso, Felipe VI ha recurrido a dos referentes de la literatura, Leopoldo Alas, Clarín y Jorge Luis Borges. Del escritor asturiano se ha centrado en la frase de: "Las lecciones del mundo están escritas en un idioma del que no se puede traducir nada; el de la experiencia". De Borges, ha querido citar una de sus reflexiones: "Escribir es soñar, y uno tiene que tratar de soñar sinceramente". El monarca ha querido hacer un símil con estas palabras, y con la necesidad de actuar con sinceridad en cualquier actividad humana.

Felipe VI ha concluido el acto, dando las gracias a los premiados por su contribución y el ejemplo que representan, destacando la importancia de unir "inteligencia, esfuerzo, valores y creatividad".