Albares, ante el deseo de Trump por hacerse con Groenlandia: "Lo que somos como país y como Unión Europea está en juego"

La política internacional ha marcado la primera comparecencia del Consejo de Ministros del 2026. Una cita que viene marcada por la captura de Maduro el pasado sábado.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz; el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, han comparecido para reafirmar la posición de España y de Europa frente los últimos acontecimientos internacionales, entre otras cuestiones.

El ministro Albares pide que España y Europa alcen "su voz" y apela al derecho internacional

Con lo vivido en Venezuela, Groenlandia, Ucrania o Gaza, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, "nos sitúan ante la necesidad de defender el derecho internacional". Además, afirma que la paz y estabilidad internacional "son posibles cuando se respeta la soberanía de los estados". "El futuro de Venezuela debe de construirse a través del diálogo entre venezolanos y de manera democrática y por medios pacíficos", ha añadido.

Apelando a Dinamarca y Groenlandia, pide "respeto" a dicho país europeo. "Lo que somos y lo que representamos como país y como Unión Europea está en juego", ha señalado. "La alternativa que se apela en estos momentos es el derecho internacional o ley de la selva", ha añadido.

El ministro asegura que "es el momento de que Europa tome conciencia de su fortaleza yocupe su lugar entre las grandes potencias políticas del planeta" y e incita avanzar en "hacia una soberanía europea, política, comercial y también en política exterior".

Por ello, Albares ha hecho un llamamiento a que España y Europa "alce la voz" al derecho internacional, la prohibición de la guerra y la violencia como manera de resolver disputas. "Es momento en el que Europa se convierta referente global de los valores de la democracia", ha reflejado.

Sobres los planes del ministerio de exteriores francés anunciados para responder contra las intimidaciones de Trump ante la soberanía danesa. Con ello, Albares ha respondido ante esta materia asegurando que ha leído las declaraciones, pero "no tienen conocimiento" de ello. E incide en el comunicado conjunto que emitieron con socios europeos pidiendo respeto a Dinamarca y Groenlandia.

El Gobierno sobre el envío de tropas a Ucrania: "No hay ningún plan, solo un esbozo"

Sobre un posible envío de tropas a Ucrania, con las que tendría que consensuar con diversas fuerzas políticas del Congreso, Albares afirma que "no hay ningún plan, solo un esbozo" realizado en París. "No se necesita un mandato de la ONU porque se incluye dentro de la legalidad internacional, pero estamos muy lejos de que haya un plan", ha respondido.

Asimismo, Saiz ha avanzado en que se está tomando contacto con los distintos partidos políticos en lo acordado en la Colación de Voluntarios en París. "Hemos enviado tropas de paz a todas las latitudes, ¿cómo no lo vamos a hacer a Ucrania si es Europa?", ha respondido la ministra.

Haciendo otro apunte sobre Venezuela, Albares ha informado de que ha mantenido contacto a lo largo de este fin de semana con las empresas españolas en el país latinoamericano y afirma que están "tranquilas".

Ante una posible mediación con Venezuela, el ministro asegura que España ha ofrecido sus medios y que su intención será acercar puentes.

