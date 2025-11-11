El Gobierno niega que haya una "intromisión" de Sánchez en su defensa al fiscal general

La ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha defendido este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no intervino en la justicia al expresar su apoyo al fiscal general del Estado.

Según Alegría, las declaraciones de Pedro Sánchez en las que defiende la inocencia del fiscal han sido "una opinión".

Alegría ha respondido así a las críticas del PP y de asociaciones de fiscales tras la entrevista de Sánchez, en la que se ha pronunciado sobre el juicio que investiga si Álvaro García Ortiz ha filtrado un correo en el que el abogado de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid ha reconocido, en su nombre, dos delitos contra Hacienda.

La ministra ha subrayado que "no hay ninguna intromisión, hay un respeto absoluto hacia la Justicia" y ha defendido que el presidente solo ha manifestado "una opinión que es la misma que el Gobierno ha trasladado siempre". Ha añadido que Sánchez "no ha dicho nada que no haya verbalizado en otras ocasiones" y que el respeto a la justicia "no es contradictorio a manifestar una opinión".

Alegría ha acusado al PP de intentar crear "una falsa polémica" y ha aclarado que, hasta ahora, "no se ha planteado ninguna prueba contra García Ortiz". Ha señalado que numerosos testigos han admitido que tenían la información antes que el fiscal y que otros han reconocido que la filtración ha sido realizada por el jefe de gabinete de la presidenta de Madrid, quien "ha vuelto a reconocer que filtró y que mintió".

El Consejo de Ministros aprueba la creación de la Dirección General de Artes Escénicas y Música

El Consejo de Ministros ha aprobado la creación de la Dirección General de Artes Escénicas y Música, un nuevo órgano del Ministerio de Cultura que marca el primer paso en la transformación integral del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM). El objetivo de esta reforma es modernizar, optimizar y mejorar la estructura organizativa, la gestión y el personal de uno de los organismos culturales más relevantes del país.

