Tellado confirma que Feijóo anunciará "muy rápido" al sucesor de Carlos Mazón

La Generalitat Valenciana podría tener un nuevo presidente muy pronto, tal y como confirmaba este martes Miguel Tellado, el secretario general del PP: "A mí me consta que la propuesta se va a dar a conocer muy rápido", asegurando que será anunciado próximamente por Alberto Núñez Feijóo. Una noticia muy esperada por todos los españoles y en concreto por los valencianos, que pronto dejarán de tener a Mazón como responsable político.

Tellado, apuntaba en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, que "Feijóo ha consultado con los compañeros de Valencia y yo creo que tomará su decisión en el ámbito de sus competencias y creo que se hará rápido". Por lo que podría haber un acuerdo entre PP y Vox, que continuarán con el gobierno de coalición hasta el fin del mandato. Lo que el secretario califica como "anteponer la defensa del interés general, esperando "altura de miras y no cálculo electoral" en la decisión que cerrará un duro año de reproches al PP valenciano.

Ponía fin a su intervención con un contundente mensaje para toda España sobre la petición de elecciones autonómicas solicitada por muchos ciudadanos y políticos. Alegaba así, que no tendría "ningún sentido" convocar elecciones en la Comunidad Valenciana y que su actividad quede paralizada durante medio año, ya que afectaría a la reconstrucción que se está llevando a cabo en la región.

Posibles candidatos

Aunque por el momento PP y Vox no han iniciado negociaciones formalmente y aún no hay un candidato oficial por parte de los populares, ya hay un nombre que tiene todas las papeletas para asumir el cargo. Se trata del portavoz del PP en Les Corts Valencianes y secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, que es el preferido de muchos para asumir este reto. Este comentaba esta semana que no puede negar que su nombre está sobre la mesa por los cargos que ocupa, pero que "nadie" le ha ofrecido ser el candidato de manera oficial.

Entre otros posibles candidatos, encontramos otros dos nombres:

María José Catalá, la alcaldesa de Valencia y favorita de Génova. Feijóo la incluyó entre los miembros del Comité Ejecutivo Nacional del PP, aunque ella insiste que continuará como alcaldesa de la ciudad mientras quieran los valencianos.

Vicente Mompó, el presidente de la Diputación de Valencia y también del PP valenciano. Mompó es otro de los candidatos para coger el testigo de la Generalitat, pero actualmente no es diputado autonómico, lo cual le descarta como candidato a no ser que en Valencia se celebren elecciones anticipadas.

Tres altos cargos del PP valenciano que se encuentran a la espera de que finalmente los populares y los de Vox lleguen a un acuerdo oficial. Decisión que tiene en jaque a toda Valencia desde que la semana pasada dimitiera Carlos Mazón, dejando una comunidad completamente alterada y muy descontenta con la labor de los gobernantes.

