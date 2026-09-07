Begoña Gómez no tendrá que acudir a la audiencia preliminar mientras Peinado rechaza aplazar la vista

Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, no tendrá que acudir personalmente este martes a la audiencia preliminar previa al futuro juicio con jurado. El juez Juan Carlos Peinado considera que su presencia no es necesaria y también ha rechazado la petición de la defensa para aplazar la vista, prevista para las 18:00 horas.

Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el magistrado tampoco considera necesaria la asistencia en persona de Cristina Álvarez, asesora de Gómez. Durante esta audiencia, las partes expondrán si consideran que procede o no la apertura de juicio oral.

El auto establece que las acusadas deben ser citadas personalmente, una cuestión que, según las mismas fuentes, no implica que tengan que acudir a la sala.

"Se acuerda la celebración de la audiencia preliminar en el presente procedimiento para el próximo día 8 de septiembre de 2026 a las 18:00 horas en la Sala de Audiencias de este juzgado, debiendo citarse personalmente a las acusadas, y quedando el resto de partes personadas citadas a través de su representación procesal en autos", recoge la resolución.

Peinado rechaza aplazar la audiencia

La defensa de Gómez había solicitado cambiar la fecha de la audiencia. Su actual abogado, Jaime Campaner, comunicó que tiene otra comparecencia judicial. Peinado ha rechazado esta petición y ha señalado que puede acudir un letrado suplente.

La audiencia constituye el paso previo a que el magistrado decida sobre la apertura del juicio oral. La ley del Tribunal del Jurado contempla que durante esta fase las partes puedan solicitar la práctica de diligencias y pronunciarse sobre la procedencia de abrir juicio y sobre la competencia del jurado para hacerse cargo del enjuiciamiento. Una vez concluida la audiencia, "en el mismo acto o dentro de los tres días siguientes", el juez deberá dictar un auto para decidir si abre o no juicio oral.

Gómez y Álvarez piden la absolución

La Audiencia Provincial determinó en julio que Begoña Gómez debe someterse a un juicio con jurado por presunto tráfico de influencias y malversación, mientras que Cristina Álvarez está acusada de presunta malversación.

El tribunal sobreseyó los delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida que apreciaba el juez y separó del procedimiento al empresario Juan Carlos Barrabés. La investigación sobre la legalidad de las adjudicaciones de contratos públicos continuará en otra causa.

De cara al juicio, tanto Gómez como Álvarez solicitan su absolución. La Fiscalía también pide la absolución al considerar que no existe delito. Por su parte, la acusación popular, liderada por Hazte Oír, reclama 13 años de prisión para Gómez y seis años para Álvarez.