Rubalcaba: "El resultado de estos 14 meses de Gobierno han sido recesión, desempleo y desigualdad"

El líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha asegurado que el resultado de los 14 meses de gobierno del PP ha sido "recesión, desempleo y desigualdad", con una política de subida de impuestos y recortes sociales que ha quebrado el consenso y ha dejado más indefensos a los españoles. Así lo ha dicho el secretario general del PSOE en su primera intervención en el debate del estado de la nación, tras escuchar por la mañana el discurso del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

"Es injusto y una gravísima preocupación para el futuro de nuestro país", ha señalado Rubalcaba, que ha denunciado que de la mano de las políticas del PP ha reaparecido la pobreza y se han cargado "en las mujeres las tareas que ya no van a hacer los poderes públicos", diciendo: "Se acabó la fiesta de la emancipación".

¿Se puede gobernar un país en crisis pendiente de que a Bárcenas le dé un ataque de sinceridad?

El líder del PSOE comenzó su discurso achacando a Rajoy la ausencia de las palabras sanidad y desahucios de su discurso. Sobre los presuntos casos de corrupción en el PP, Rubalcaba interpeló a Rajoy: "¿Cree que se puede gobernar un país en crisis pendiente cada mañana de que a Bárcenas le dé un ataque de sinceridad? No, por eso le pido que dimita".

Paralelamente, se ha mostrado dispuesto a apoyar las medidas contra la corrupción anunciadas por Rajoy, e incluso aplicarlas "con carácter retroactivo", y ha propuesto que se encargue a una comisión independiente la búsqueda de soluciones. Rubalcaba ha señalado que está "tan de acuerdo" con las propuestas para mejorar la lucha contra la corrupción que lo que quiere es que "se les dé carácter retroactivo, para atrás y para adelante".

Además, ha propuesto que el Congreso elija una comisión independiente, formada por personas de reconocimiento, que se encargue de realizar el diagnóstico de los problemas y proponer soluciones.

Un gran pacto por el empleo

Pérez Rubalcaba ha tendido la mano al Gobierno para acordar un gran pacto por el empleo y ha propuesto también un consenso nacional contra la pobreza y la creación de un fondo dotado con mil millones de euros. Tras plantear una moratoria para todos los desahucios en tanto se tramita la futura ley, el líder de la oposición se ha ofrecido al Gobierno para acordar, junto con agentes sociales, comunidades autónomas, y el resto de partidos un pacto nacional por el empleo.

Plantea invertir la mitad del fraude fiscal en estimular el empleo

A su juicio, en situaciones de "emergencia nacional" como la actual, España se ha caracterizado por dar una respuesta "entre todos", porque no son tareas que pueda hacer sólo un gobierno, un partido o un Parlamento como el actual, con mayoría absoluta del PP. Tras preguntarse por qué no lo pueden hacer si lo están reclamando los españoles, Rubalcaba ha dejado clara su posición: "¿Por qué no lo intentamos?, ha subrayado".

Por otra parte, Rubalcaba ha propuesto que la mitad del dinero que se recaude procedente del fraude fiscal se dedique a medidas para combatir el desempleo y cree que se podrían destinar unos 800 millones de euros. Con ese dinero, habría recursos para, por ejemplo, ayudar a las empresas que se comprometan a no despedir trabajadores o establecer bonificaciones de las cotizaciones de la Seguridad Social a aquellas que asuman la creación de empleo.

Otras propuestas que ha detallado Rubalcaba para hacer frente a la crisis social son que por ley se garantice que un tanto por ciento del PIB se destine a que el sistema de salud sea público y universal. En este terreno, ha planteado también una financiación selectiva de los medicamentos y la subasta de medicinas en lugar de optar por el copago farmacéutico.

Acusa a Rajoy de "romper la igualdad de oportunidades"

En relación con la educación, el secretario general del PSOE ha acusado al presidente del Gobierno de "romper el consenso básico de la igualdad de oportunidades" en la enseñanza con el anteproyecto de Ley de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y los recortes en el ámbito de la enseñanza del último año. "La crisis social tiene una manifestación también en el deterioro de la educación, que aumenta la inseguridad de las familias", ha advertido.

"Empezaron despidiendo profesores, masificando las aulas, suprimiendo escuelas en el medio rural, subiendo las tasas, y bajando las becas", ha criticado Rubalcaba, en referencia al decreto de recortes aprobado el pasado mes de abril. A su juicio, el proyecto normativo, también conocido como 'Ley Wert', "retrata" la concepción que, a su juicio, tiene el Gobierno sobre la educación: "segregar y discriminar; seleccionar a los más capaces y dejar abandonados a los que tiene problemas; asegurar que los que siempre han tenido ventaja la sigan teniendo de por vida".

Acuerdo "sin dilación" para reformar la Constitución

Rubalcaba ha propuesto un acuerdo político para reformar "sin dilación" la Constitución, para adaptarla a los nuevos tiempos y que los jóvenes que no votaron la Carta Magna de 1978, "se puedan reconocer en ese nuevo proyecto común". En su opinión, ha llegado el momento de plantear la reforma constitucional "con seriedad" porque en España han cambiado "muchas cosas" y "van a cambiar muchas más" cuando se consiga salir de la crisis.

"Eso exige necesariamente cambiar nuestras normas de convivencia. Lo tenemos que hacer para que España tenga un nuevo proyecto político", ha subrayado. A su juicio, esa reforma de la Constitución debería resolver el actual "problema territorial" y "rehacer" los consensos sociales que están "rotos", haciendo que los derechos sociales, como la sanidad, tengan protección constitucional.