Rubalcaba: "Rajoy ha perdido la mayoría social"

Rubalcaba ha participado este sábado en Vitoria, junto al candidato a la reelección a lehendakari, Patxi López, en la presentación de las candidaturas del PSE-EE para las elecciones autonómicas.

En su intervención, Rubalcaba ha criticado que Rajoy "quiere salir con ideología de la crisis, pagando los que siempre pagan y dejando atrás a aquellos que no puedan salir porque finalmente, dicen, es el precio del progreso". Esta es, a su juicio, "una salida inmoral y económicamente disparatada".

Según ha dicho, el PSOE está este sábado "con los miles de ciudadanos que en Madrid le están diciendo a Rajoy si piensas que la enseñanza es cara imagínate lo cara que es la ignorancia, que le están diciendo a Rajoy si tú piensas que la solidaridad es cara imagínate lo caro que es la falta de cohesión, la injusticia social y la pobreza".

"Hay miles de ciudadanos que le están diciendo a Rajoy no, que esas políticas sólo han creado desempleo, sufrimiento y no han permitido a nadie salir de la crisis y con esos miles de ciudadanos estamos los socialistas como siempre hemos estado", ha manifestado, para afirmar que el presidente del Gobierno "escondió sus promesas electorales porque, si las hubiera dicho, no estaría donde está".



Por otro lado, Rubalcaba ha destacado "las cosas que han cambiado en Euskadi, las cosas que has cambiado en Euskadi Patxi", desde las pasadas elecciones y ha señalado que "a los de Batasuna, a los de Bildu, les hemos hecho cambiar".

"Les hemos obligado a dejar las bombas entre todos, pero no es menos cierto que había un gobierno socialista en Madrid y en Eusakdi. Sin el Gobierno socialista de Patxi las cosas no hubieran podido ser como han sido. No es tarea solo nuestra, pero que duda cabe que pasó con nosotros en el Gobierno", ha remarcado.

El líder del PSOE ha insistido en que "les hemos obligado a cambiar, pero nosotros seguimos siendo los mismos y, porque no hemos cambiado, hemos ganado y estamos aquí porque hemos sido firmes".

"Les derrotamos en el terror y, ahora, tenemos que ganar la paz, competir democráticamente en las urnas, demostrar que nuestra solución son mejores y que estamos más cerca de la gente que ellos", ha añadido.

Por otro lado, ha reconocido que existe el "miedo" a que "los derrotados pasen a ser los vencedores, a que los verdugos pasen a ser las víctimas, a que escriban ellos el final", pero los socialistas "no vamos a dejar que eso suceda".

Asimismo, ha dicho que "con la paz sucede que la queríamos tanto que, cuando ha llegado igual se nos olvida muy pronto que algunos dejaron mucho para alcanzarla y de eso no nos podemos olvidar". Por ello, ha emplazado a trabajar para hacer la paz "del todo irreversible" y para que "no se olvide a aquellos que sufrieron más: las víctimas y sus familias".