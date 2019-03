Rubalcaba: "Rajoy ha cobrado en negro y ha mentido gravemente al Parlamento"

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, considera que la declaración judicial del exgerente del PP Cristóbal Páez confirma la "contabilidad B" de ese partido y, por lo tanto, que el presidente del Gobierno, Mariano Mariano Rajoy, "ha cobrado en negro", igual que otros que fueron ministros con José María Aznar. "Ha mentido gravemente al Parlamento" ha resumido Rubalcaba y, por tanto "lo que tiene que hacer es irse".



Según Rubalcaba, lo que Páez ha dicho al juez es "he cobrado en negro de dinero negro" y eso "es justo lo que dice la contabilidad B de Bárcenas". "Es, creo, la prueba numero 52 de que esa contabilidad es cierta", ha dicho el líder socialista en una entrevista en una emisora nacional.



Páez declaró en la Audiencia Nacional que había cobrado dinero B procedente de donaciones no declaradas. A juicio de Rubalcaba, no se puede admitir que "durante 20 años" el extesorero Luis Bárcenas hiciera una contabilidad "metiendo algunas cosas ciertas y otras falsas por si acaso un día se descubre", de manera que "no hay más remedio que concluir una vez más que esa contabilidad es cierta".



'Inventos' de la mesa

Por eso, el jefe de la oposición ha avisado a los 'populares' de que seguirán presentando iniciativas parlamentarias para que Rajoy dé explicaciones aunque se las rechacen. En concreto, ha anunciado que este mismo miércoles presentará una nueva interpelación al presidente y se ha mostrado convencido de que se resolverán los obstáculos formales, que ha tildado "inventos" de la Mesa del Congreso para no aceptar las iniciativas del PSOE.

"Rajoy no tendrá más remedio que explicarse"

Es más, cree que Rajoy "no tendrá mas remedio" que explicarse en el Parlamento o enviar a alguien a hacerlo por él, "haremos notar que no quiere venir", ha puntualizado, y después ser objeto de una moción que se votará en el Pleno. Y además, ha adelantado que los socialistas volverán a pedir una comisión de investigación en el Congreso y que, "se ponga como se ponga" el PP, al menos se acabará discutiendo en el Pleno. También sigue sin descartar una moción de censura.



En el plano judicial, Rubalcaba ha recordado que el PSOE va a pedir al juez instructor del caso, Pablo Ruz, que investigue la destrucción de los discos duros de los ordenadores de Bárcenas por parte del PP, convencido de que hay un delito de "obstrucción a la justicia". En este punto, ha recordado que María Dolores de Cospedal dijo en el juzgado que los ordenadores estaban siendo custodiados. "Y después hemos sabido que estaba custodiado por un tipo con un martillo que estaba rompiendo el disco duro mientras lo custodiaba", ha remachado.

Rubalcaba ha reconocido que la responsabilidad política es un asunto complicado, sin "reglas exactas", sobre todo el decidir si se aplica antes de que terminen los procesos judiciales, pero en todo caso ha deseado que Rajoy tenga en este asunto la misma actitud que el expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, en la investigación de los ERE irregulares en Andalucía: que comparezca, que permita una comisión de investigación parlamentaria y que colabore con la Justicia en lugar de borrar datos del ordenador de un delincuente cuando ya sabía que lo era.



Igual que el pasado mes de julio, el jefe de la oposición ha dicho que no quiere "nada con el Gobierno" pero ha defendido que los grupos políticos deben debatir y aprobar normas de regeneración democrática. Y además, puesto que los partidos han perdido credibilidad entre los ciudadanos, hacerlo con aportaciones de expertos.