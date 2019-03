Rubalcaba: "La prudencia se transformará en firmeza si hay violencia"

"No vamos a consentir que haya violencia en ninguna manifestación de España, que los derechos de los ciudadanos se vean menoscabados", ha señalado el titular de Interior en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros al ser preguntado por la intervención policial de ayer frente a la sede del Parlamento valenciano.

Rubalcaba ha dicho que, desde el inicio de las protestas, la Policía "está teniendo una actuación impecable, prudente, de no armar líos sino, al contrario, resolverlos", y ha añadido que el criterio de las Fuerzas de Seguridad va a seguir siendo el de "no crear un problema más grande para resolver uno más pequeño".

"Si algo se puede decir de la Policía es que está siendo extremadamente prudente e inteligente, pero esa prudencia se transformará en firmeza si hay violencia", ha añadido el vicepresidente, que poco después ha insistido: "Si hay violencia en la calle, la Policía actuará, transformará esa mesura en firmeza".

Sobre las críticas del PP a la intervención policial en Valencia que según la Policía se produjo después de que varios "antisistema" lanzaran objetos contra los agentes, Rubalcaba ha dicho que "se descalifican por sí mismas".

Tras la intervención en la que hubo varios heridos, incluidos algunos policías, el responsable de Comunicación del PP, Esteban González Pons, criticó al ministro del Interior diciendo que "o no hace nada (en referencia a lo que sucede en la Puerta del Sol de Madrid) o se le va la mano con la Policía". "Da igual. Si haces, porque haces; si no haces, porque no haces", ha dicho Rubalcaba en referencia a esas manifestaciones.

El vicepresidente primero y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha decidido junto al PSPV aplazar el acto de partido que tenía previsto en Valencia, tras los incidentes ocurridos ayer ante Les Corts Valencianes entre la Policía y varios simpatizantes del movimiento 15-M.