Rubalcaba presiona al gobernador de Bagdhis para dar con los asesinos de los guardias civiles

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, de visita sorpresa hoy a las tropas por primera vez en Afganistán, ha aprovechado el viaje a la zona para solicitar al líder local de la región de Bagdhis, donde se encuentra el grueso de contingente español, que "apriete" en la investigación sobre los presuntos asesinos de los dos guardias civiles y su traductor fallecidos en la localidad de Qala i Naw el pasado verano a causa de un ataque terrorista.



"Le he pedido al gobernador de Bagdhis que apriete en la investigación sobre los presuntos asesinos de José María Galera, Abraham Leoncio y Ataola Taefik", ha confesado Rubalcaba en una breve conversación personal a la treintena de guardias civiles compañeros de los tres fallecidos. El vicepresidente, quien fue recibido por el propio gobernador local a su llegada a Qala i Naw, ha añadido que el líder afgano ha contestado afirmativamente a su petición.



El ministro del Interior ha felicitado a los agentes por la "importantísima" labor que desempeñan en territorio afgano y les ha admitido que fue en septiembre cuando se comprometió a realizar esta visita. "Me comprometí y he cumplido mi palabra como vosotros cumplís la vuestra con vuestro trabajo", les ha confiado.



Antes de esta charla, el ministro presidió en la misma base Ruy González de Clavijo un emotivo acto en memoria de los caídos donde se guardó un especial recuerdo por los dos últimos guardias civiles y su traductor fallecidos el pasado verano, cuyos nombres ya están inscritos en la placa que homenajea a todos los compañeros que perdieron la vida en acto de servicio.



Fue el pasado 25 de agosto cuando el chófer de un mando de la policía afgana abrió fuego contra un grupo de guardias civiles que participaban en labores de formación de las fuerzas de seguridad locales y acabó con la vida de dos agentes, José María Galera Córdoba y Abraham Leoncio Bravo Picallo, y el intérprete de nacionalidad española Ataola Taefik Alili.



La misión en Afganistán es la operación que más bajas ha registrado de todas las desplegadas por España en los más de 20 años de despliegue en el exterior. De las 162 bajas de los ejércitos fuera de España, el despliegue en el país asiático es el que acumula un mayor número, un total de 95 fallecidos, incluidos las tres últimas víctimas mortales, los 62 militares españoles que perdieron la vida en el accidente del Yakovlev-42 el 26 de mayo de 2003 en Trebisonda (Turquía) y los 17 militares que perecieron en el accidente del helicóptero Cougar, el 16 de agosto de 2005.



Precisamente, los compañeros fallecidos han motivado el discurso que minutos después ha ofrecido ya a todo el contingente en el comedor. En su alocución ha reiterado el mensaje transmitido por el presidente Zapatero el pasado mes de noviembre al decir que "España no está en Afganistán para quedarse". No obstante, ha añadido que las tropas no se irán antes de cumplir sus objetivos.