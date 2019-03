Rubalcaba: "Los poderes públicos se van desentendiendo de este problema poco a poco"

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha acusado este domingo al Gobierno de estar "desententiéndose" y "olvidándose" de la necesidad de luchar contra la violencia de género, lo que está provocando, a su juicio, que las mujeres víctimas de esta lacra estén perdiendo la confianza en las instituciones y vuelvan a tener miedo a denunciar.

"La derecha española nunca ha hecho nada por las mujeres. En eso Rajoy es consistentemente de derechas", ha denunciado Rubalcaba durante el acto celebrado por el PSOE en Ferraz con motivo del Día Internacional contra la Violencia sobre la Mujer, y en el que también ha acusado al Ejecutivo de "retroceder" en la lucha contra la violencia de género al eliminar programas para concienciar, prevenir y combatir este problema.

Según Rubalcaba, el de Rajoy es un Gobierno "que se ha olvidado poco a poco de estos programas cuando las mujeres más los necesitan", teniendo en cuenta de que "si algo hace la crisis es dificultar las posibilidades de salir de esta situación". "Eso es lo que está pasando, que poco a poco los poderes públicos se van desentendiendo de este problema", ha criticado.

La prueba de que las mujeres víctimas de violencia de género están perdiendo la confianza es, a juicio del dirigente socialista, que, por un lado, "por primera vez" está creciendo la tasa de mujeres que denuncian y luego desisten y retiran su denuncia, y por otro, que de las mujeres asesinadas este año a manos de sus parejas o exparejas, ha disminuido la proporción de las que habían denunciado. "Se está bajando la guardia", ha apostillado.

En este sentido, ha aseverado que, por ejemplo, "es mala señal" que una de las primeras medidas que adoptó la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, tras asumir el cargo, fuera "retirar las ayudas a las casas de acogida para las víctimas.

La ley de tasas judiciales, un "atentado contra la igualdad"

Otra de las medidas del Gobierno que, según Rubalcaba, van a afectar a la lucha contra la violencia de género es la nueva Ley de tasas judiciales que el PSOE ya ha anunciado que tiene previsto recurrir ante el Tribunal Constitucional. "Va frontalmente contra la igualdad. Tenemos que intentar corregir sus efectos más perniciosos. Uno de los más perniciosos es el de la violencia de género", ha asegurado.

Así, le ha reclamado al Gobierno que en estos casos no establezca tasas judiciales, "de forma que las mujeres puedan seguir recurriendo". "Si a las dificultades que tienen, al temor, tienen además que pagar, mucha gente desistirá", ha advertido, para añadir que en estas cuestiones el Ejecutivo tendrá al PSOE "en frente". "Es un atentado contra la igualdad", ha denunciado.

"No vamos a bajar la guardia y no vamos a abandonar a las mujeres que están en esta lucha, que está dando resultados pero en la que nos queda un larguísimo camino por recorrer", ha señalado, al tiempo que ha destacado que la Ley integral contra la violencia de género aprobada por el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero en 2004 al llegar al Gobierno fue un logro porque "las mujeres empezaron a perder el miedo" y consiguió "sacar a la luz pública lo que antes era un problema de pareja".

Asimismo, Rubalcaba ha defendido la necesidad de luchar contra la desigualdad ya que "no hay ninguna ley natural que haga que hombres y mujeres sean iguales, sino al contrario". "Si no luchamos para que lo sean no lo serán nunca", ha manifestado, para añadir que "hay que trabajar para que desaparezca".

Precisamente por su lucha contra la desigualdad y la violencia de género el PSOE ha premiado este domingo la labor de diversas instituciones y centros educativos que a lo largo de este año han desarrollado campañas de concienciación en la lucha contra la violencia de género y apoyo a las mujeres maltratadas.

De los institutos de secundaria que han recibido la condecoración de manos del propio secretario general, Rubalcaba ha destacado que los centros educativos son piezas claves para prevenir la violencia de género. "Si hay algo prioritario son los programas en institutos porque son sitios en los que se aprende a convivir, donde se aprende el resto, a no pegar, a no insultar, a no coaccionar", ha señalado.

Los institutos cuyas campañas de sensibilización han sido reconocidas son el Instituto de Educación Secundaria Al-Qazeres de Cáceres, el Instituto de Educación Secundaria Humanes (Madrid), el Instituto de Educación Secundaria Manuel Elkin Patarroyo (Parla) y el Instituto de Educación Secundaria Carmen Conde (Las Rozas, Madrid).

El PSOE también ha premiado la labor del Instituto Asturiano de la Mujer (Casa Malva de Gijón) y del Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid). En este sentido, Rubalcaba ha destacado que el trabajo de los municipios en esta materia es "imprescindible" porque, además de ser "pioneros" en los programas para combatir la violencia de género, "están más cerca de la gente y de los problemas reales de los ciudadanos".

"Es un récord de pasos atrás"

En el manifiesto que el PSOE realiza cada año con motivo del Día Internacional contra la Violencia sobre la Mujer, los socialistas también señalan que en esta ocasión "el grito debe ser mayor, porque la violencia de género está cayendo en el olvido". "Ahora, el Gobierno no condena los asesinatos, no sensibiliza, está dejando de prestar apoyo a las víctimas", denuncian.

"Hace un año que el Partido Popular ganó las elecciones y España ya ha retrocedido 14 puestos en el Indice del Foro Económico Mundial. Catorce puestos que se traducen en un récord de pasos atrás. Cada día las mujeres españolas tienen más dificultades para tener un empleo, para hacer compatible su vida laboral y familiar, para acceder a la educación, la sanidad, o la atención social, para ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, para incorporarse a espacios de participación y toma de decisiones", añaden.