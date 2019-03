Rubalcaba pide al Gobierno que retire la Ley Wert porque va "contra la igualdad"

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha reiterado su ofrecimiento al Gobierno de un pacto para poner en común las propuestas "a llevar a la Unión Europea" y hacer un "frente común" contra el desempleo. Asimismo, le ha pedido que retire la Ley Wert porque va "contra la igualdad" y ha advertido que el PSOE volverá a "gobernar y a cambiar España".

En un acto celebrado en el Landako Gunea de Durango (Bizkaia) con motivo de la Fiesta de la Rosa, en el que ha participado junto al secretario general del PSE-EE, Patxi López, y numerosos miembros de la formación, el líder de la oposición ha indicado que el PSOE y el PP "no son iguales ni en cómo nos organizamos" y ha remarcado que la violencia en Euskadi se ha ido "para no volver".

"El PP está intentando socavar y acabar con el estado del bienestar", ha añadido. Tras recordar que si se abarata el despido habrá más despidos, ha lamentado que se hayan "roto las reglas del juego" al imponerse la voluntad de los empresarios. "En época de crisis es bueno que haya moderación salarial, pero si los trabajadores hacen un esfuerzo hay que pedirle el mismo a los empresarios y al gobierno", ha indicado, para añadir que es necesario pedir "esfuerzos mayores a quien puede hacerlos".

Además, ha manifestado que suena "una segunda vuelta de tuerca a la reforma laboral" y ha defendido que el problema no es "cómo se despide sino cómo se contrata", por lo que es preciso abaratar la contratación. "Estamos peor que hace un año. El Gobierno se ha equivocado y olvidado de la gente. No tiene sensibilidad social", ha añadido. Rubalcaba ha abogado por pactar con el Ejecutivo las propuestas "a llevar a la UE" y hacer un "frente común" contra el desempleo. "Ofrecemos un acuerdo porque en esto no somos como ellos", ha señalado, para añadir que los socialistas se preocupan de España también cuando están en la oposición.

El líder de la oposición ha acusado a la derecha de hacer "un ajuste de cuentas" con el estado del bienestar y ha pedido al Ejecutivo que "un país como España no puede permitir que alguien muera por no recibir atención sanitaria a consecuencia de no tener papeles". Además, ha acusado a la derecha de querer excluir de la educación a los jóvenes con problemas educativos y de querer "segregar" por lo que ha reiterado su no a la Ley Wert y ha pedido su retirada. "Es un ataque frontal a la igualdad de oportunidades y porque no queremos que vuelva a haber colegios para ricos y para pobres", ha añadido. También ha advertido que el PP quiere imponer una ley que establece la religión como asignatura obligatoria.

Sobre las mujeres maltratadas

Asimismo, ha manifestado que "la igualdad" está en peligro porque la derecha quiere "disminuirla" y ha recordado al Gobierno central que contra la violencia machista "hay que luchar cada día". "Año y medio lleva Mariano Rajoy al mando del Gobierno y no le he oído hablar ni una sola vez de la violencia machista", ha denunciado, para añadir que es necesario que el Ejecutivo revise las políticas de igualdad.

"Las mujeres sienten cómo las políticas de la derecha traen desigualdad. Envían un mensaje a las mujeres de que 'se acabó la fiesta, volved a casa de la que nunca tendríais que haber salido", ha criticado. Asimismo, ha censurado que la reforma de la Ley del aborto y ha advertido de que habrá quien lo pase mal, pero también quien tenga recursos para acudir a Londres a abortar