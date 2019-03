Rubalcaba: "El fin de ETA es irreversible"

El ex ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha defendido en Santander que el fin de ETA es "real" e "irreversible" y sin "marcha atrás", y que, aunque se produjeran escisiones en un futuro en el mundo abertzale "la ETA que conocemos no va a volver".

El secretario general del PSOE se ha expresado así en la inauguración de la Escuela de Periodismo Juantxu Rodríguez, dentro de los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), que se centra precisamente en el anuncio de ETA del abandono de las armas.

Preguntado por uno de los alumnos sobre si podría pasar como en Irlanda, donde hay grupos que tienen disensiones con el IRA, Rubalcaba ha asegurado que "ese riesgo no existe en este momento". Y ha añadido que, en cualquier caso, los grupos en Irlanda carecen del soporte ideológico que les daba el Sinn Fein. En el caso de ETA, Rubalcaba ha atribuido su existencia a lo largo de 40 años al "soporte ideológico" y el "apoyo social" que encontró en determinadas capas. Sin eso, ha señalado, ETA "se convierte en el GRAPO", ha comparado, refiriéndose a la diferencia entre los apoyos sociales de ambas bandas.



Rubalcaba ha hecho hincapié en que ETA no ha conseguido lo que quería. "Hace tres años que en España no hay atentados y ETA certificó el fin de la violencia", en lo que para el ex ministro fue también el momento en que la banda terrorista "certificó su debilidad" y que había "perdido", aunque haya causado "muchísimo dolor".



Rubalcaba ha recordado cómo bajo su mandato se integró la política de comunicación antiterrorista dentro de "un todo" y "coordinado" con las fuerzas de seguridad, para combatir la "política de comunicación" de ETA y sus mensajes, basada en la "propaganda", que ha asociado al terrorismo.

También ha admitido que el lenguaje de la banda, imbuido de "terminología militar", acabó "contaminando" a otras esferas. Al respecto, a preguntas de los alumnos del curso, ha enmarcado las declaraciones que en su día hizo el ex presidente José María Aznar (PP) a la denominación Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV), empleada por la propia banda, como una "concesión semántica" de carácter "táctico" para demostrar "buena fe" en un contexto de "acercamiento" a la banda para entablar conversaciones.



Mientras, la calificación de "accidente" que hizo el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) tras el atentado en Barajas que supuso el final de la tregua bajo su mandato fue un "desliz" que no se puede, a su juicio, equiparar a una expresión "meditada".



Respecto al papel de los medios, Rubalcaba ha aseverado que en el tratamiento del terrorismo "no cabe la neutralidad", ya que "los medios son parte de la democracia" y "el terrorismo la ataca". En consecuencia, ha considerado que la prensa debe ser "beligerante", en una actitud que ve "compatible" con la ética periodística. En la misma línea, ha afirmado que no se puede dar el mismo tratamiento a las "víctimas" que a los "verdugos".



En la inauguración del curso también ha intervenido la presidenta de la Fape (Federación de Asociaciones de Periodistas de España), Elsa González, quien ha recordado los intentos de ETA de "someter" a los periodistas y los ataques de la banda a la libertad de expresión. En este sentido, en su intervención Rubalcaba enumeró los distintos atentados, mortales o no, sufridos por periodistas en el País Vasco.

En el acto también ha intervenido la presidenta de la Asociación de la Prensa de Cantabria, Dolores Gallardo, quien ha recordado la apuesta de esta asociación por el fomento del emprendimiento entre los periodistas y las redes sociales.