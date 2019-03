Rubalcaba: "¿Cuánto tiempo más va a aguantar la sociedad española una crisis tan profunda?"

"La sociedad española vive un momento muy crítico y el futuro no augura nada mejor si no cambiamos la política. Si no cambia el señor Rajoy la política económica esto no va a tirar, esto no está tirando", ha señalado durante su intervención en el acto de renovación de las Organizaciones Sectoriales Federales del PSOE celebrado en Madrid.

En este sentido, el líder de los socialistas ha acusado a "la derecha" y al Gobierno de Mariano Rajoy de estar hundiendo al país cada vez más en la crisis y ha sentenciado que "si el Gobierno no cambia si política económica en el 2013 y en 2014 habrá más sufrimiento". De este modo, ha señalado que las previsiones publicadas ayer por la Comisión Europea sobre España demuestran que las medidas que está poniendo en marcha el Gobierno "no están sirviendo para nada" y que éstas sólo llevarán "a más desempleo" en los próximos años.