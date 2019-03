Rubalcaba y Chacón se ven ganadores antes del comienzo del Congreso en Sevilla

La cuenta atrás para el inicio del 38º Congreso Federal del PSOE ya ha comenzado. Faltan cerca de 48 horas para saber quién liderará el partido y ocupará el sitio dejado por José Luis Rodríguez Zapatero. Carme Chacon y Alfredo Pérez Rubalcada son los dos candidatos.



Patxi López, el gran apoyo de Rubalcaba

Rubalcaba ha admitido que se plantea nombrar a una mujer como su "número dos" en el PSOE si es elegido secretario general del partido en el congreso que este fin de semana se celebra en Sevilla. "



Es una posibilidad que no les oculto que tengo en la cabeza" ha señalado Rubalcaba a preguntas de los periodistas tras reunirse en Madrid con un grupo de mujeres socialistas.



El candidato a liderar el PSOE ha apuntado que no es el momento de decir a quién propondría en la dirección del partido si gana la batalla a Carme Chacón, y prefiere esperar a ver cómo se desarrolla el congreso, si bien ha asegurado que quiere "contar con todos".



De nuevo se ha referido a Patxi López, y ha vuelto a hacer una "declaración de amor político" hacia él, pero otra cosa, ha matizado, es hablar del puesto que podría ocupar en la dirección del partido, porque "es el lehendakari de todos los vascos". "Le conozco muy bien y ése es el puesto que ocupa y que le preocupa", ha añadido.



El socialismo catalán respalda a Chacón

Del lado de Chacón, que hoy cierra campaña en Sevilla y Huelva, se han puesto la mayoría de los dirigentes andaluces, aunque Griñán se mantiene neutral en público. Así lo aclaraba esta mañana el presidente andaluz quien ha señalado que “desde la neutralidad no digo nada en un caso y no digo nada tampoco en el otro caso”.

Le toca presidir el Congreso y hoy con Marcelino Iglesias ha supervisado los últimos preparativos. Los delegados llegan esta tarde muy divididos. Las cuentas de los equipos de Rubalcaba y de Chacón, muy ajustadas, siguen sin cuadrar. Los de Chacón creen que el hecho de contar con los cien delegados catalanes puede ser definitivo.