Rubalcaba y Chacón coinciden en Madrid y critican la política económica de Rajoy

Los dos candidatos a la Secretaría General del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba y Carmé Chacón, han vuelto a coincidir en Madrid y los dos han coincidido también en mandar mensajes de oposición contra el Gobierno de Rajoy.



Rubalcaba ha avisado de que dado "el concepto de eternidad" que tiene el presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, que es de "quince días o un mes", la subida del IVA "está al caer".



Durante su intervención, Rubalcaba se ha referido a las palabras de ayer de Rajoy, cuando dijo que no contemplaba la subida del IVA pero que nada es para siempre, de las que ha deducido un anuncio claro: "Prepárense los españoles porque la eternidad para Rajoy es muy cortita. Veremos la subida del IVA".



Y es que, según ha especificado, el concepto de "eternidad" de Rajoy es de quince días o un mes, que es el tiempo que transcurrió entre el debate de investidura, en el que negó que fuera a subir impuestos, y el Consejo de Ministros del 30 de diciembre, que aprobó la subida del IRPF.



Entre los asistentes al acto estaban varios ex ministros de José Luis Rodríguez Zapatero, como Ramón Jáuregui, Valeriano Gómez, Jesús Caldera, Trinidad Jiménez y Antonio Camacho, así como otros dirigentes, entre ellos Óscar López, José María Benegas, Elena Valenciano, Diego López Garrido, José Cepeda, Dolores Gorostiaga, Francisco Fernández Marugán, Rafael Simancas o Jaime Lissavetzky.



Por su parte Carme Chacón ha animado a los socialistas españoles a "ponerse en pie ya" frente a las políticas de Mariano Rajoy, a quien se le ha "caído la careta" en sólo 15 días y "no da la cara en España, pero le falta tiempo para bajar la cabeza ante Merkel".



Que Rajoy no descarte por completo una subida del IVA y que ahora se muestre a favor de aplicar una tasa Tobin sobre las transacciones financieras demuestra "cuánto ha llegado a engañar en sólo 15 días" el Gobierno del PP, a juicio de Chacón, que este martes se ha reunido con una docena de militantes y simpatizantes en Casa Labra, la taberna madrileña en la que Pablo Iglesias fundó el PSOE en 1879.



En declaraciones a los periodistas tras la reunión, la exministra de Defensa ha subrayado la necesidad de contar "cuanto antes" con un socialismo español "levantado y fuerte", que sea capaz de liderar con sus correligionarios europeos "respuestas distintas" ante la crisis, que supongan crecimiento y creación de empleo "en una UE que sea eso, Europa y unida, no Alemania y 26 de rodillas".



Tras recordar que Casa Labra es "un lugar especial para los socialistas", ha recalcado que, en 1879, los trabajadores fundaron el PSOE en un momento en el que también sufrían dificultades, como ahora, y "fueron capaces de no resignarse, de mirar al futuro", hasta convertir su organización en "el partido con más años de historia".



"Cómo no nos vamos nosotros a levantar ahora", ha insistido Chacón, satisfecha con el debate que ha mantenido esta mañana con una docena de militantes y simpatizantes, cuyas aportaciones ha agradecido en este "momento crucial para el partido".



A preguntas de los periodistas, la exministra ha denunciado los "engaños" del Gobierno del PP y se ha referido también al caso de los ERE andaluces presuntamente fraudulentos para destacar que ha sido la propia Junta de Andalucía la que ha presentado ante los tribunales "todas las irregularidades que se ha encontrado".



Respecto a la política económica de Rajoy, ha denunciado que, en contra de sus promesas electorales, lo primero que ha hecho es "subir los impuestos" y aplicar "un hachazo fiscal a trabajadores y a clases medias", además de "quitarles derechos a pensionistas, a los trabajadores que cobraban el salario más bajo y a la gente más joven", que es la que "en esta crisis lo está pasando peor".

Chacón ha elegido un lugar emblemático para el PSOE, la taberna donde se fundó el partido hace más de un siglo. Allí se ha reunido con algunos de los militantes y simpatizantes que han aportado propuestas a su proyecto. A ellos les ha dicho que es urgente levantar el partido ya, y habla de ilusión.



Así, ha hecho hincapié en que “hay muchas ganas por parte de los militantes del PSOE de contar” pero que “Democracia no es contar militantes sino que los militantes cuenten”. Esta tarde Rubalcaba estará en Extremadura y Chacón en Asturias.



Después han vuelto a la campaña interna: Rubalcaba dice que un cambio sin contenido no vale. Chacón, por su parte, apela a que lo urgente es devolver la ilusión a los militantes.