Rubalcaba asegura que la reforma de las pensiones está "pensada" para bajarlas

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha asegurado este sábado que la reforma del sistema de pensiones "vivirá lo que viva el Gobierno del PP", porque está "pensada" para bajar las pensiones.



Durante un acto celebrado en Toledo con el que el PSOE ha abierto su campaña en defensa del sistema público de pensiones, Pérez Rubalcaba ha asegurado que cuando los socialistas vuelvan a gobernar acabarán con la reforma de las pensiones impulsada por el PP, al igual que hará con la 'Ley Wert' de educación.



El secretario general del PSOE, ante unas setecientas personas que han asistido al acto celebrado en el Palacio de Congresos, ha pedido a los pensionistas que no se dejen engañar, porque la reforma "tiene truco".



Y el truco, ha dicho, es que las pensiones se van a bajar muy deprisa y van a subir muy despacio, y eso es injusto, ha dicho Pérez Rubalcaba, para quien el poder adquisitivo que pierdan los pensionistas en los próximos seis o siete años, van a tardar otros veinte o veinticinco en recuperarlo.



Ha explicado que la reforma establece que si las cuentas de la Seguridad Social van bien, las pensiones podrán subir el coste de la vida más el 0,25 %, y si van mal, subirán el 0,25 % cualquiera que sea el IPC; por eso, si este año se suben el 0,25 pero a su vez la inflación sube el 1 %, lo que se pierde en un año se tarda varios en recuperarlo.



Esto va a suceder así porque las cuentas de la Seguridad Social "van mal" y van mal porque hay menos trabajo, menos cotizantes y salarios más bajos debido a la reforma laboral del Gobierno.



Pérez Rubalcaba ha explicado que la propuesta del PSOE es utilizar el ahorro del fondo de la Seguridad Social "ahora que vienen mal dadas" y no bajar las pensiones. Ha llamado a todos a "pelear esta reforma" que, además, no tiene el apoyo de nadie.