Rubalcaba afirma que tratará el tema del accidente del rey con él en privado

"La agenda del rey es privada, hay cosas que nos parecen bien y algunas que nos parecen menos bien y otras mal, pero no comentamos ninguna", ha subrayado el líder socialista en una entrevista de televisión.

Rubalcaba ha añadido que si hay cosas que no le gustan pide audiencia con el rey y se lo dice, y ha informado de que el sábado por la tarde habló con don Juan Carlos pero se limitó a preguntarle cómo estaba y ha afirmado que "tiempo tendrá de hablar con él a fondo". El líder socialista ha reiterado que si tiene algo que decir al monarca se lo dirá y se ha mostrado convencido de que el rey "le va a escuchar". Ha comentado que mantiene una relación muy fluida con don Juan Carlos, de quien ha valorado su receptividad "a lo que dice la clase política" y su capacidad de discernir "entre lo que hace bien y lo que hace mal".

Respecto a las declaraciones del lehendakari Patxi López quien hoy ha dicho que si fuera el rey se disculparía y si estas le parecían desleales, Rubalcaba ha dicho que sus palabras no son desleales, "más bien al contrario" y ha insistido en que él no comenta desde su posición en el PSOE. A la pregunta de si el Gobierno debería haber recomendado al rey no hacer ese viaje privado, el líder socialista ha dicho desconocer cuál es la relación de este Ejecutivo con el monarca y ha señalado que él personalmente se enteró "por una emisora de radio".

Ha comentado que desconoce el margen de maniobra del Gobierno para hablar de la agenda privada del rey pero ha precisado que no quería entrar en esa polémica, "ni echar más leña al fuego porque ello no será bueno ni para España ni para sus instituciones".

Recurrirá la amnistía fiscal ante el Constitucional

Alfredo Pérez Rubalcaba ha anunciado además que su partido pedirá la paralización de la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno del PP y la recurrirá ante el Tribunal Constitucional al considerar que rompe el principio de igualdad entre los españoles recogido en la Carta Magna.



Rubalcaba, ha asegurado que esta amnistía es una "inmoralidad" y ha insistido en que es "injusto" hacer pagar menos a los defraudadores que decidan aflorar sus activos que a quienes han pagado puntualmente sus impuestos. "Eso es insostenible", ha subrayado.



El líder socialista no ha querido comparar la amnistía aprobada por Mariano Rajoy con la que autorizó el Ejecutivo del PSOE en 1991 al entender que se trata de situaciones distintas, y ha negado que durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero se barajara una medida de esta naturaleza. "Yo nunca vi un proyecto que tuviera que ver con la amnistía fiscal, nunca, en ninguna mesa en la que me sentara en el Gobierno (..) Durante unos días se habló de esto y yo hablé de esto con el presidente y con la ministra de Economía, Elena Salgado, y le dije lo mismo que digo ahora, que era una inmoralidad y un trato desigual a los ciudadanos. Elena Salgado dijo lo mismo, que era una inmoralidad", ha afirmado.