Rubalcaba: "Rajoy no sabe qué hacer con España"

En el acto del Día de la Rosa de los socialistas extremeños, celebrado en La Albuera (Badajoz), Rubalcaba ha asegurado que la derecha no sabe qué hacer con el país, por lo que se ha ofrecido para sacar a España de la "emergencia nacional" en la que se encuentra.

"¿Cómo puede un Gobierno decir que va a acabar la legislatura con una paro mayor a cuando comenzó a gobernar?", ha criticado el líder de los socialistas, quien ha añadido que así solo se siembra la "desesperanza".

En el mismo acto el expresidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ha rechazado el sistema de elección de secretario general del PSOE mediante una "votación democrática por todos", en tanto que esto "cambia el modelo" del partido y "destruye los órganos" del mismo.

Además, ha señalado que el citado sistema "hace que el proyecto" del PSOE "no sea colectivo" sino "individual", motivo por el cual --unido a lo anterior-- ha señalado que él "no" hubiera aceptado "nunca" un modelo de elección así. "Este nuevo sistema que se pretende establecer en nuestro partido de que el secretario general del PSOE sea elegido en una votación democrática por todos, yo no lo hubiera aceptado nunca y nunca hubiera sido ni presidente ni secretario general del partido, sencillamente porque eso cambia el modelo de nuestro partido", ha declarado.