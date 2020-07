Rubalcaba: "Trinidad es la mejor porque está en su mejor momento"

En una entrevista en la cadena Ser, Rubalcaba ha asegurado que él hubiese seguido las indicaciones del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, para dejar paso a otro candidato, porque de lo contrario puede derivarse "lo que está pareciendo, que es que el mayor activo de Tomás Gómez, aunque él no lo quiere y me consta que no lo quiere, es ser el hombre que dijo 'no' a Zapatero".



"Ese es su mayor activo, pero el activo de ser el hombre que dijo 'no' a Zapatero es un activo hoy pero si un día gana las primarias es un pasivo, es una rémora para él y para el partido", consideró.



"YO ME HABRÍA RETIRADO"



"Por eso yo hubiese dicho que sí (a retirarme). A parte de que para mi el secretario general del partido es alguien a quien hay que respetar. Yo tengo esa idea, quizás porque yo entré en el partido hace muchísimos años, cuando las cosas no se hacían así. Y es que en el PSOE no siempre se han hecho así las cosas, no siempre ha habido primarias. Entonces había 'ordeno y mando', ahora no, ahora hay este proceso", planteó el ministro.



A su juicio, la dirección nacional de PSOE ha actuado correctamente con Gómez y éste debería haber reculado en un "ejercicio de responsabilidad". "No concibo a la dirección política de un partido sin ejercicios de responsabilidades. Luego hay varios candidatos, deciden los militantes, pero la dirección tiene la obligación de decirle al responsable político de Madrid: 'Oye, tenemos esto. Esta es la situación, ¿qué hacemos?. Nosotros, en este momento, creemos que esta persona es mejor. ¿Te parece bien?'", expuso.



"Ha hablado el presidente del partido, y el vicesecretario general y le han dicho 'Tomás, esta es la situación, creemos que es mejor que vaya otra candidata que está mejor situada, que es más fácil que gane, que está mejor en la opinión pública'; lo que no significa marginar a nadie, ni humillar a nadie. Es lo contrario, es integrar, es sumar", defendió.



"FORMA ÓPTIMA" Y "LA MEJOR"



Por otra parte, el ministro defendió a Jiménez "no por las encuestas", sino porque cree que ella "está en un momento óptimo de su carrera política". "En una forma óptima, si se me permite la expresión cuasifutbolística. Es una persona muy dialogante, lo cual en Madrid viene muy bien. Los dos precandidatos, Trini y Jaime Lissavetzky son dos personas muy dialogantes y en Madrid es muy importante introducir buenas dosis de diálogo político", agregó.

"Luego Trini tiene el empuje que tenía cuando fue candidata al Ayuntamiento, y tuvo unos buenos resultados; la experiencia de oposición en el Ayuntamiento; la experiencia de gobierno en un tema tan complejo como las relaciones exteriores; la gestión sobresaliente del Ministerio de Sanidad, más la cercanía, que la convierten en una candidata óptima, que significa que es la mejor", consideró.



"Yo creo que es el criterio que deberíamos utilizar. Yo lo utilizaría, pero al final aquí la gente vota. Todo el mundo ha hecho lo que tenía que hacer", añadió.