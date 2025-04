El PP rompe las negociaciones y no apoyará el plan antiaranceles sin un cambio de rumbo del Gobierno

Las negociaciones entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español para elaborar un plan contra la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos no han fraguado. El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, las da por rotas mientras lamenta que el Gobierno de Pedro Sánchez haya puesto un "muro" al PP.

"Si el Gobierno decide no apoyar a los sectores afectados con las propuestas que, a través del Partido Popular, habían trasladado, evidentemente el Ejecutivono contará con el apoyo del Partido Popular para sus propuestas", ha advertido en declaraciones a los medios Juan Bravo tras reunirse con Cuerpo en el Ministerio de Economía. "No se puede pedir nuestro respaldo cuando no se acepta ni una sola propuesta de las que reclaman empresas, autónomos y trabajadores", añade.

Bravo también lamenta no haber obtenido una respuesta del Ejecutivo al plan que presentaron los 'populares' hace 23 días para hacer frente al impacto de los aranceles en los diferentes sectores de la economía española. Hoy se ha reunido con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y ha llevado una propuesta de acuerdo para firmar aunque finalmente no ha sido así.

"Nos vamos peor que entramos puesto que no hay no hay aceptación de las propuestas del Partido Popular y en ese camino pues evidentemente entendemos que nos dejan fuera", ha manifestado.

Así eran las medidas planteadas por el PP

El paquete del PP pretende "mejorar" el texto del Gobierno incluyendo medidas fiscales y energéticas destinadas a reforzar la competitividad de las empresas y proteger a los sectores.

Plantea eliminar el impuesto sobre el valor de la producción energética.

Elaborar un plan de infraestructuras hidráulicas para asegurar la disponibilidad de agua.

Ampliar la vida útil de las nucleares.

El decreto se votará el jueves en el Congreso

El Congreso de los Diputados debatirá y votará el jueves el real decreto-ley impulsado por el Gobierno de Sánchez para proteger la economía ante el impacto arancelario de Donald Trump.

El ministro Cuerpo había retomado los contactos con todos los grupos parlamentarios con la vista puesta en la votación del jueves. El plan prevé la movilización de 14.100 millones de euros para "tejer un escudo" en la economía.

El plan de Pedro Sánchez

Entre las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno, se incluye las que se activan con el real decreto-ley, que ascienden a un total de 7.720 millones de euros.

Se activa una línea de avales ICO de 5.000 millones para atender las necesidades de liquidez. También se reforzará el Fondo para la Internacionalización de la Empresa, que contará con un margen adicional de 720 millones, para que las empresas puedan reforzar sus exportaciones. Y se activan 2.000 millones a través del CESCE y su sistema 'CARI', que asemeja a un seguro de tipo de interés, para el apoyo a las exportaciones españolas de bienes y servicios.

