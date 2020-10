El expresidente Rodríguez Zapatero dice que el Gobierno se "ha cargado de paciencia" con la Comunidad de Madrid

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha hecho un llamamiento a la "tregua" política, sumar esfuerzos y no pedir ahora responsabilidades a ningún Gobierno, sea el central o los autonómicos, en estos momentos en los que, a su juicio, lo crucial es hacer frente a la pandemia de la covid-19.

Más consenso y menos exageraciones

Ha destacado que se vive "un trance" que exige, "al menos, sino más consensos, menos exageraciones". En una entrevista con Radio Euskadi, Rodríguez ha admitido que polémicas como la surgida entre el Gobierno central y el de la Comunidad de Madrid "producen una cierta inquietud". Ha afirmado que le preocupa que las fuerzas políticas que, "en su día, con el estado de alarma, llegaron a poner el grito en el cielo, a exigir que terminara e incluso a criticar que este pudiera ser un régimen con tintes autoritarios, ahora se den cuenta que el mejor camino que hubo y la forma en la que se controló la pandemia, fue precisamente con el estado de alarma".

Poca seguridad sobre el futuro inmediato

A su juicio, este es "un tema más de impacto general que de comunidad autónoma". "El Gobierno de España ha estado dialogando y cargándose de paciencia, especialmente con la Comunidad de Madrid, que es donde se han planteado los problemas", ha subrayado. Aún así, según ha recordado, ha llegado un momento en el que "ha tenido que tomar medidas determinantes y que, seguramente, van a ser fundamentales para reducir nuevamente la curva en Madrid, que había alcanzado niveles muy preocupantes". "Seguramente, hay factores propios más allá de la gestión política porque me parece que no es conveniente y adecuado, mientras la pandemia esté tan activa y tengamos tan poca seguridad sobre el futuro inmediato, que se exija una responsabilidad política a uno u otro Gobierno porque solo hace distraer fuerzas, generar desconfianza y no dar resultados", ha dicho. Por ello, cree que "lo haga peor o mejor un Gobierno autonómico o el Gobierno de España, lo que compete en este momento es sumar el máximo número de esfuerzos y buscar aquellas medidas que otras experiencias contrastan que han funcionado".