Isabel Díaz Ayuso, sobre la orden publicada con nuevas restricciones por el coronavirus: "Esta comunidad no está en rebeldía, iremos a los tribunales"

Bronca sesión en la Asamblea de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso aseguró al portavoz del grupo popular que seguiría buscando el camino del diálogo en la lucha contra el coronavirus, pero lo cierto es que la publicación en el BOE del acuerdo alcanzado para imponer restricciones de movilidad a las grandes ciudades que cumplan los tres criterios establecidos y que obliga a cerrar Madrid capital y 9 localidades más de la región ha vuelto a enquistar esa foto del entendimiento con la que comenzó la semana.

La presidenta madrileña ha anunciado que recurrirá dicha orden "alegal" ante los tribunales. "Esta comunidad no está en rebeldía, este Gobierno no está en rebeldía y cumplirá todas las ordenes de manera estricta porque no somos como sus socios independentistas. Ahora eso sí iremos a los tribunales nuevamente como hicimos con el pase de fase" en el proceso de desescalada del coronavirus, ha espetado Díaz Ayuso dirigiéndose a la bancada socialista.

Asegura Ayuso que el lunes acordaron "diálogo y consenso" en una reunión en el que estuvo el vicepresidente, Ignacio Aguado, y dos ministros, Salvador Illa y Carolina Darias. Justo después "en una orden escrita en un ladrillo intentando que nadie entienda nada" que buscaban "imponer de manera unilateral a todas las comunidades un criterio" que como se ha visto "de manera alegal ahora ya está publicado en el BOE".

También ha mantenido duros enfrentamientos la presidenta autonómica con el representante de Más Madrid y de Unidas Podemos. La sesión arrancó con la pregunta de Isabel Serra "¿qué más tiene que pasar?" y de ahí la portavoz de Unidas Podemos le echó en cara que "da vergüenza ajena" para finalizar su intervención espetándole : "Estamos hartos de usted", a lo que Ayuso contestó: "Usted está harta de mi porque no acepta que yo presido la Comunidad de Madrid y no usted".

Ayuso tacha de "política" la publicación del BOE. "Nosotros lo que estamos defendiendo es una normativa clara que no se la invente un cmité de expertos la noche antes para imponérselo de manera unilateral a todas las comunidades sin consenso" y ha emplazado a Serra "a hacer política a la Moncloa".