Feijóo: "Si mañana hubiese elecciones, estoy convencido que el PP sacaría una mayoría absoluta"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha manifestado que si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no quiere convocar elecciones es porque la sociedad "le daría al PP un encargo muy claro para volver a la normalidad política y cree que en la actualidad hay "más de dos millones de personas adicionales" que pueden votar a los populares, procedentes de Vox o del PSOE. "Si mañana hubiese elecciones, estoy convencido que el PP sacaría una mayoría absoluta. Un pacto directamente de las urnas con un compromiso: 'Gobierne usted, vuelva a la normalidad política, asuma la regeneración democrática que tiene que hacer en su país, ponga otra vez este país a funcionar, una a los españoles, derribe el muro y empecemos otra vez a construir la España del diálogo y la España del consenso y la España del progreso'. Estoy convencido que así ocurriría", ha señalado este domingo en una entrevista en el diario El Mundo.

De cara a unas próximas elecciones, el líder de los populares ha manifestado su compromiso de conseguir "10 millones de votos" y formar "un Gobierno en solitario", sin necesidad de pactar con Vox, si bien reconoce que si no consiguen esa mayoría absoluta habrá que pactar con ellos.

Por otro lado, sobre el ataque a Pedro Sánchez, con el negocio de "saunas-prostíbulos" de la familia de su mujer, el presidente del PP defiende que vio necesario introducirlo en la conversación pública porque "es un fariseísmo inadmisible que se presente como adalid de la ilegalización de la prostitución". "No se pueden aceptar lecciones de moralidad desde la inmoralidad. Yo he hecho una crónica más que una crítica, y además con un nivel ético muy superior al suyo, porque yo no mentí. Lecciones de moralidad y de ejemplaridad, ninguna", argumenta antes de calificar al jefe del Ejecutivo de "soberbio y faltón". "Es un político que lleva en su ADN el fraude. Ya está bien", subraya.

En la entrevista, Alberto Núñez Feijóo ha cargado contra Sánchez al que acusa de encabezar "un Gobierno corrupto" y augura que el PSOE será "castigado" por los electores "durante mucho tiempo" por los escándalos de corrupción. "Tenemos los suficientes escándalos de corrupción para que el Gobierno hubiese ya disuelto las Cortes y convocado elecciones. ¿Hasta dónde llegará? Hasta lo que nos quiera contar Aldama, lo que nos quiera contar Ábalos o lo que puedan descubrir la Guardia Civil o los jueces", indica.

En este sentido, considera que el Gobierno caerá "si Ábalos y Aldama quieren" y son personas "clave" para saber si la legislatura terminará en 2027 o antes. "Veremos qué pasa en el otoño", señala y asegura que Sánchez "no sería nada" sin Ábalos. "Es una pieza clave en la promoción de Sánchez", afirma.

Preguntado por Santos Cerdán, Feijóo admite que tiene dudas sobre el papel que pudo desempeñar y apunta que lo relevante "es que sabe cuáles son los límites que Sánchez le puso para seguir en el Gobierno". "Cerdán puede hablar y explicarles a todos los ciudadanos cuál es la relatividad moral en el ámbito político del señor Sánchez", insiste.

Asimismo, critica que los socios del Gobierno "han pasado a ser cómplices" y advierte que si siguen apostando por el Ejecutivo "se convertirán ya en encubridores y empezarán a tener un desgaste electoral evidente porque la mayoría de los electores es gente decente". "El desgaste de los socios por mantener un Gobierno rodeado de corrupción empieza a ser más crítico de lo que hayan podido conseguir con los privilegios por el apoyo a la investidura", recalca.

Por último, no cree que Sánchez haya salido reforzado del último Pleno en el Congreso, donde vio a unos socios "muy incómodos, sin respuesta para su electorado", y a un presidente "cautivo de lo que sabe, de lo que hizo y de lo que permitió hacer". "Cuando uno está seguro de que sus colaboradores le han traicionado o le han mentido, tiene que salir con enorme convicción y enfado por la situación en que te encuentras. Yo he visto a un presidente rodeado, hundido y destrozado", concluye.

