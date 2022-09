Robles reprocha a Díaz que no respete las competencias de otros ministros: "No lo concibo"

La parte socialista del Gobierno no ve con buenos ojos la propuesta de Yolanda Díaz de topar el precio de los alimentos básicos.

Ayer, Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, lo dejó claro: "No me parece, en absoluto, una medida pertinente y no ayudaría, sin duda, ni a los productores ni a los consumidores, ni a ningún eslabón de la cadena".

Hoy, la ministra de Defensa ha ratificado el rechazo del bloque del PSOE a la cesta 'low cost' de Díaz.

Durante su entrevista con Susanna Griso en Espejo Público, Margarita Robles se ha dirigido directamente a la vicepresidenta segunda: "Cuando uno está en un órgano colegiado puede tener opiniones particulares, pero hay ministros que son los competentes, los que técnicamente saben todo y los que tienen que tomar las decisiones. Por tanto yo no concibo que dentro de un órgano colegiado algún ministro quiera entrar en algo que no le corresponde", ha indicado.

Robles pide a Díaz que respete las competencias de Planas

En varias ocasiones la responsable de Trabajo ha insistido en que la medida entra dentro de los márgenes de la legalidad, y que "se puede hacer perfectamente". Sin embargo, Robles se ha mostrado en desacuerdo.

"Sé que la señora Díaz siempre hace las propuestas como las hacemos todos, con la mejor voluntad, pero detrás hay muchos aspectos técnicos que hay que conocer y saber. No se puede decir 'bueno pues vamos a ver qué se me ocurre que pueda quedar bien'. En nuestros entornos siempre hay alguien que lo está pasando mal, entonces que alguien quiera patrimonializar que está con los mas vulnerables sinceramente no me gusta. Con los que más lo necesitan estamos todos", ha subrayado.

En este sentido, la ministra socialista ha elogiado la labor del ministro de Agricultura: "Es espléndido, conoce la realidad, y es un hombre prudente, responsable y sensato". Al respecto también ha pedido que el Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez trabaje "como una piña, unidos y respetando lo más posible las competencias de todo el mundo".