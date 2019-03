Rivera: "Ofrecemos un pacto para que gobierne quien gobierne, España no se rompa"

TRAS SU REUNIÓN CON RAJOY

El presidente de Ciudadanos ha comparecido en rueda de prensa tras reunirse con Mariano Rajoy donde ha dicho que ha escuchado las propuestas del Gobierno con respecto a cómo actuar ante el desafío soberanista, y le ha propuesto un 'Pacto por España' para "poner las bases de aquello que nos une". Rivera ha asegurado que "España no está en juego, no es negociable y no se rompe" y espera que el pacto se extienda a más partidos.