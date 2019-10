Rivera, en 'El Hormiguero': "Si fuera por las encuestas Ciudadanos no hubiera salido"

En una entrevista en el programa de Antena 3 'El Hormiguero', el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha valorado las encuestas electorales que le dan un mal resultado, ya que bajaría de los 57 escaños a los 18.

Rivera ha asegurado que si ese resultado se hace realidad no se plantea abandonar porque "los que no pelean no sirven para gobernar un país". En este sentido, ha comentado que empezar a jugar un partido creyendo que vamos a perder es de perdedores por ello se ha mostrado convencido de que el próximo 10 de noviembre conseguirán un "gran resultado".

Sobre las personas que están abandonando últimamente el partido, ha aseverado que es cierto que mucha gente está abandonando el partido pero porque "mucha gente nueva está llegando"."Después de unas elecciones municipales tenemos más del doble de concejales después de las autonómicas, somos un partido grande y entra y sale gente", ha apuntado.