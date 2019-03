El Rey recibe el alta y abandona la clínica La Milagrosa: "Estoy muy bien"

El Rey ha abandonado este mediodía en un automóvil la clínica madrileña La Milagrosa, en la que fue operado de dos hernias discales hace seis días y donde ha recibido el alta hospitalaria para completar su rehabilitación en el Palacio de la Zarzuela.

Don Juan Carlos ha dirigido una palabras a los numerosos informadores que aguardaban su salida en la calle, frente al acceso al aparcamiento del hospital, donde el vehículo que le traslada a la Zarzuela ha aminorado la marcha para que el Rey, con la ventanilla bajada, se pudiera despedir de los periodistas.

"Gracias por vuestra paciencia y vuestro trabajo a pesar de la lluvia", ha dicho el monarca, que las preguntas de la prensa ha respondido que ya no le dolía la espalda. "Estoy muy bien, no me duele la espalda ni nada", ha afirmado.

El jefe del Estado ha recibido este mediodía el alta hospitalaria tras cumplir "de forma satisfactoria todo el proceso postoperatorio", según el parte leído por el gerente de la clínica, Gaspar Palet, que firmaban el neurocirujano Manuel de la Torre, responsable de la operación, y el jefe del Servicio Médico de la Casa del Rey, Miguel Fernández Tapia-Ruano.

Don Juan Carlos ha estado hospitalizado en La Milagrosa desde el pasado domingo, donde el doctor De la Torre le extirpó dos segmentos herniados de disco en sendos espacios intervertebrales de la zona lumbosacra de la columna, una operación realizada bajo anestesia general que duró unas tres horas.

El doctor ya estimó que Don Juan Carlos permanecerá entre dos y seis meses de baja tras la que ha sido la séptima intervención quirúrgica del monarca en casi tres años y la cuarta en menos de un año.