El diputado de Sumar Jorge Pueyo insta a Sánchez a convocar elecciones si no se aprueban los Presupuestos

Pueyo ha señalado que "si el presidente del Gobierno no es capaz de aprobar Presupuestos Generales debe convocar elecciones".

Jorge Pueyo

El diputado de Sumar Jorge Pueyo insta a Sánchez convocar elecciones | EUROPAPRESS

Ángela Clemente
Publicado:

El Gobierno tiene la obligación de presentar los Presupuestos, tal y como recoge la Constitución: deben presentarse al menos tres meses antes de que acabe el ejercicio anterior, es decir, antes del 1 de octubre. El plazo se agota, y es algo que no ha ocurrido. Este mismo martes, el diputado de la Chunta Aragonesista adscrito al grupo parlamentario de Sumar, Jorge Pueyo, ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a convocar elecciones si no es capaz de aprobar nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026.

Pueyo ha resaltado las "muchas prioridades" que tiene su formación de cara a unas futuras cuentas públicas en materia de infraestructuras sobre todo, y que así lo trasladará en la negociación presupuestaria con una postura "muy exigente".

"Debe convocar elecciones"

Jorge Pueyo, Sumar

"Pero si el presidente del Gobierno no es capaz de aprobar Presupuestos Generales debe convocar elecciones, igual que el señor (Jorge) Azcón en Aragón", ha dicho durante una rueda de prensa en el Congreso. Esta es la misma postura tiene respecto al presidente de Aragón si no es capaz de sacar cuentas públicas autonómicas el año que viene.

La izquierda tiene que "transformar la realidad"

Pueyo señala que la izquierda tiene que "transformar la realidad" y que "aguantar por aguantar" en el Gobierno ya no sirve de nada", ya que el objetivo tiene que ser "plantar cara a la ultraderecha" y conseguir que los intereses de Aragón se vean reflejados en los PGE.

Este mismo lunes, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha avanzado que si no se aprueban los Presupuestos autonómicos para 2026, convocará elecciones, ya que la comunidad "no puede vivir pendiente de los cálculos políticos, de las tensiones".

Durante su intervención en el Congreso, el portavoz de la CHA también ha celebrado que el Gobierno central haya "cumplido" con su partido y con Aragón y haya dado "por fin" solución al completar el tramo de la sierra de la Autovía A-22 Huesca-Lleida, un "hito" que se reivindicaba desde los tiempos de José Antonio Labordeta.

