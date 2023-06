La resaca de Barcelona: Feijóo pide a Collboni que no mienta y no pacte con los comunes

La constitución de ayuntamientos este sábado ha sido una tarea compleja en algunos consistorios, como el de la segunda ciudad de España. Jaume Collboni, del PSC, ha sido elegido nuevo alcalde de Barcelona, gracias al apoyo in extremis de los comunes y del PP, que han impedido así al candidato de Junts, Xavier Trias, hacerse con la vara de mando pese a haber sido el más votado en las elecciones del 28M y tener el aval de ERC. Un giro de guion en el último momento. Claves para la elección de alcalde fueron los cuatro ediles del PP. Collboni obtuvo 23 votos -diez del PSC, nueve de BComú y cuatro del PP-, frente a los 16 de Trias -once de Junts y cinco de ERC- y los dos del candidato de Vox.

Es la segunda vez consecutiva que consigue la alcaldía la segunda fuerza en las elecciones, después de que en 2019 los votos de la lista del ex primer ministro francés Manuel Valls, sumados a los de BComú y el PSC, dieran la alcaldía a Ada Colau, en detrimento del candidato de ERC, Ernest Maragall, que había sido el más votado.

Este lunes, la resaca por el movimiento político continúa de actualidad. Especialmente por el apoyo de los populares a los socialistas. En su entrevista en Más de Uno de Onda Cero, el presidente del Gobierno ha destacado que en la actualidad la primera fuerza política en Cataluña es "constitucionalista" y en Barcelona "hay un alcalde socialista". "Es curioso que ahora parezca que Feijóo se convierte en un hombre de Estado, un estadista. No hizo más que (Manuel) Valls hace cuatro años para evitar que hubiera un alcalde independentista, y también como ha hecho el PSOE en Pamplona no dando la alcaldía a Bildu y dándosela a la fuerza conservadora de UPN. No estamos en con quién sino en para qué", ha señalado Sánchez.

Por su parte, Feijóo, durante un desayuno informativo, ha destacado que “no he ganado agradecimiento en público ni privado” por el apoyo del PP al PSC, pero ha asegurado que no le importa, “lo hago encantado –ha dicho-. He conseguido mi objetivo de que populismo e independentismo abandonen instituciones en las que no creen. Lo que sea para mejorar España y sin pedir nada a cambio por eso”. Pero advierte a Collboni de que no engañe al Partido Popular y pacte con los comunes. “Si Collboni no ha dicho la verdad deberá responder. Hemos dicho que sí al PSC porque acepta la Constitución y el Estatuto de Autonomía”. Además, no ha dudado al asegurar que el Partido Socialista "jamás nos habría dado el apoyo que nosotros le hemos dado en Barcelona, pero no me importa, hemos cumplido con nuestro deber y hemos hecho una política de Estado porque somos el partido de la garantía", ha afirmado Feijóo.

El aludido, Jaume Collboni, ha destacado que ofreció "un acuerdo a Barcelona En comú y tomaron una doble decisión: investirme como alcalde y pasar a la oposición", y ha agradecido su apoyo y el del Partido Popular. Y ha asegurado que su investidura se decidió "aquí, en el Ayuntamiento de Barcelona" y que para que los 4 concejales del PP votaran por él no ha acordado "nada".