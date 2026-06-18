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Un reloj dorado de esmeraldas: el único regalo que declaró Zapatero de su reunión con el rey de Arabia Saudí en 2007

Ante el juez Calama, el expresidente del Ejecutivo declaró que las joyas tasadas en 1,3 millones de euros fueron un regalo del rey de Arabia Saudí Abdalá bin Abdulaziz.

Imagen del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, junto con el rey de Arabia Saudí, Abdalá bin Abdulaziz

Un reloj dorado de esmeraldas: el único regalo que declaró Zapatero de su reunión con el rey de Arabia Saudí en 2007 | GTRES

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Alba Gutiérrez
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Pese a declarar durante más de tres horas en la Audiencia Nacional, el expresidente del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero guardó silencio sobre el tema de las joyas encontradas en su despacho, las cuales están tasadas en 1,3 millones de euros.

Después de que el juez Calama formara una pieza separada acusando a Zapatero de contrabando de joyas, su defensa solicitó al juez un aplazamiento de su exposición con la finalidad de tener más tiempo para recopilar la documentación necesaria.

Mientras el expresidente declaraba, salía a la luz el posible origen de las joyas encontradas en su despacho: podrían ser un regalo del rey de Arabia Saudí Abdalá bin Abdulaziz. Así lo detalló 'El Economista' y adelantó que Zapatero podría haberlas recibido en 2007.

Oficialmente no se ha conocido el origen de esas joyas, pero lo que sí se sabe es que ni se declararon ni se entregaron al Patrimonio de la Administración General del Estado. Lo que sí consta en ese registro de la Administración es un reloj de sobremesa dorado con esmeralda y se habría entregado el 19 de junio de 2007.

Rodríguez Zapatero recibió al rey de Arabia Saudí en 2007

Fue hace casi 20 años cuando Rodríguez Zapatero, siendo presidente del Ejecutivo, y el rey Juan Carlos I recibieron al monarca de Arabía Saudí en su primer viaje a un país occidental desde que asumió el cargo.

En aquel encuentro, ambos estados reforzaron su vínculo bilateral con la firma del Acuerdo General de Cooperación, que fue ratificado y sigue en vigor desde julio de 2008. Esta firma supuso la entrada de muchas compañías españolas en el golfo pérsico y algunas de ellas, llegaron a establecer fuertes raíces que permanecen en la actualidad.

Entre los proyectos más emblemáticos destaca el AVE Medina-La Meca, adjudicado en 2011 a un consorcio español liderado por Renfe, Adif, Talgo, Indra, OHL y Copasa, con un valor que superó los 6.700 millones de euros.

Si recibió las joyas en 2007, el delito habría prescrito

Durante la declaración ante el juez Calama, Zapatero detalló que esas joyas fueron un regalo del monarca de Arabia Saudí durante esa visita. Precisamente, esta versión le beneficia, puesto que el posible delito fiscal ya habría prescrito al haber pasado más de cinco años. Aunque con esa versión no acabará con la crítica política, sí cerraría el capítulo a nivel judicial. De hecho, fue el propio Zapatero el que en 2005 aprobó un Código de Buen Gobierno que prohibía aceptar regalos institucionales fuera de los usos habituales y establecía que debían pasar al patrimonio del Estado.

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