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El código de buen gobierno que impulsó Zapatero en 2005 vuelve al foco tras la investigación sobre las joyas halladas en su despacho

La normativa aprobada durante su mandato limitaba la aceptación de regalos por parte de altos cargos y obligaba a incorporar al patrimonio público aquellos de especial valor.

Zapatero en un acto

El código de buen gobierno que impulsó Zapatero en 2005 vuelve al foco tras la investigación sobre las joyas halladas en su despacho | Europa Press

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Celia de Santiago
Celia de Santiago
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La investigación que afecta al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha vuelto a situar en primer plano una de las iniciativas que impulsó durante su etapa en La Moncloa: el Código de Buen Gobierno aprobado en 2005 para reforzar los principios de transparencia y ejemplaridad de los altos cargos de la Administración.

Aquella normativa establecía criterios éticos para quienes ocupaban responsabilidades públicas y recogía, entre otras obligaciones, limitaciones a la aceptación de regalos que pudieran comprometer la independencia en el ejercicio de sus funciones. Además, fijaba que aquellos obsequios de especial valor debían incorporarse al Patrimonio del Estado.

La normativa que impulsó su Gobierno

Durante su mandato, Zapatero defendió en distintas ocasiones la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia. "Toda la transparencia", afirmaba al presentar las medidas de regeneración institucional. También defendía que el Ejecutivo practicaba "el código del buen gobierno. Un gobierno responsable, serio".

El entonces presidente presentó la iniciativa como una herramienta para reforzar la confianza en las instituciones y mejorar el control sobre la actuación de los responsables públicos. "Toda la eficacia del gasto, por eso aprobamos el código de buen gobierno", defendió en otra de sus intervenciones.

Las joyas bajo investigación

La aparición de más de un centenar de joyas durante el registro efectuado en el despacho de Zapatero ha reabierto el debate sobre el alcance de aquellas normas. La investigación deberá determinar el origen de esas piezas y si su tenencia se ajusta a la normativa vigente.

El entorno del expresidente ha sostenido que las joyas proceden de una herencia de su esposa, Sonsoles Espinosa, así como de regalos recibidos durante viajes, una explicación que también trasladó su secretaria a los agentes durante el registro.

Años después de abandonar la Presidencia del Gobierno, Zapatero ha seguido reivindicando públicamente los principios que inspiraron aquel código. "Ser socialista es normalmente tener muy poco y estar dispuesto a dar mucho", afirmó en una de sus intervenciones públicas.

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